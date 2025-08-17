महाराष्ट्र: कार्गो शिप से टकराई मछली पकड़ने वाली नाव, पालघर में 15 नाविकों किया गया रेसक्यू

महाराष्ट्र के पालघर में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पालघर तट पर एक कार्गो शिप और मछली पकड़ने वाली नाव की टक्कर से हड़कंप मच गया. हालांकि, पास की दो नावों की समय पर मदद से 15 नाविकों की जान बच गई और एक बड़ी समुद्री त्रासदी टल गई. यह जानकारी एक जिला अधिकारी ने शनिवार को दी.

यह टक्कर 14 अगस्त की रात समुद्र तट से करीब तीन नौटिकल मील की दूरी पर हुई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ‘श्री साई’ नाव पर मौजूद चार नाविक समुद्र में जा गिरे. हालांकि, वे तैरकर वापस जहाज तक लौटने में सफल रहे.

बचाव में जुटीं अन्य नावें



जैसे ही संकट कॉल मिला, आसपास मौजूद ‘जय साई प्रिया’ और ‘जय साई राम’ नावें तुरंत मौके पर पहुंचीं. इन नावों ने न केवल नाविकों को बचाया बल्कि क्षतिग्रस्त नाव को भी सुरक्षित करने में मदद की. दोनों नावों ने मिलकर क्षतिग्रस्त नाव को खींचकर मुरबे बंदरगाह की ओर ले जाने की कोशिश शुरू की.

तूफान और लहरों से जूझती नाव

रात 10:30 बजे से शुरू हुआ यह संघर्ष तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण और मुश्किल हो गया. क्षतिग्रस्त नाव में लगातार समुद्री पानी भरता रहा. स्थिति और बिगड़ती जा रही थी.

17 घंटे बाद सफलता

करीब 17 घंटे तक जद्दोजहद के बाद, मुरबे से दो और नावें बचाव कार्य में शामिल हुईं. सभी नावों ने मिलकर क्षतिग्रस्त नाव को 15 अगस्त दोपहर लगभग 3 बजे सतपाटी-मुरबे बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंचाया.

नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त

अधिकारियों के अनुसार, मछली पकड़ने वाली नाव को भारी संरचनात्मक नुकसान हुआ है और वह टूटने की कगार पर थी. एक अधिकारी ने कहा कि सामूहिक प्रयास के कारण 15 नाविकों की जान बच सकी और बड़े समुद्री हादसे को टाला गया.

