scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, मुंबई कोर्ट ने FEO केस खत्म करने से किया इनकार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की कार्यवाही रोकने की याचिका खारिज कर दी है. चोकसी ने तर्क दिया था कि वह बेल्जियम में हिरासत में हैं.

Advertisement
X
बेल्जियम में हिरासत के बावजूद चोकसी को नहीं मिली राहत (File Photo: ITG)
बेल्जियम में हिरासत के बावजूद चोकसी को नहीं मिली राहत (File Photo: ITG)

करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट शुक्रवार को चोकसी वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उसने खुद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की कार्रवाई खत्म करने की मांग की थी.

चोकसी, जो फ्रॉड मामलों के दौरान ही देश छोड़कर फरार हो गया था, इस समय भारतीय सरकार के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस की गिरफ्त में है. उसके वकीलों-विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जैस्मिन पुराणी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वह कस्टडी में है, इसलिए ED द्वारा उसे FEO घोषित करने की प्रक्रिया जारी नहीं रखी जा सकती.

ED ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि चोकसी भारत लौटने से बचने के लिए बेल्जियम में प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. एजेंसी ने बताया कि FEO प्रक्रिया तभी रुकती है जब आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हो, जो चोकसी ने नहीं किया है. ED ने ज़ोर देकर कहा कि एप्लीकेशन में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

चोकसी की संपत्ति बेचकर पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज (File Photo: ITG)
PNB घोटाला: चोकसी के चार फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, नीलामी से पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा 
Mehul Choksi is an accused in the Punjab National Bank scam case
PNB घोटाला: भारत प्रत्यर्पण पर मेहुल चोकसी का आखिरी कानूनी दांव, बेल्जियम SC में अपील 
Pictures accessed: Inside Mehul Choksi’s Barrack No 12 cell inside Arthur Road Jail in Mumbai
दो सेल, प्राइवेट टॉयलेट... भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाकर इस जेल में रखने की तैयारी 
The game is over for Choksi! Now, Arthur Road Jail will be the next destination.
भगोड़े मेहुल चोकसी की भारत वापसी तय! आर्थर रोड जेल की ये बैरक होगी नया ठिकाना 
मेहुल चोकसी ने अकेले 6400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है.
मेहुल चोकसी को झटका, कोर्ट ने कहा- भारत में किए गए अपराध बेल्जियम में भी दंडनीय 

बेल्जियम से भी झटका

चोकसी का भतीजा नीरव मोदी पहले ही FEO घोषित हो चुका है. FEO कानून के तहत किसी भी 100 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में फरार आरोपी को अदालत FEO घोषित कर सकती है. FEO घोषित होते ही उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बड़ा डेलिगेशन लेकर मुंबई पहुंचे ब्रिटिश PM स्टार्मर, माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर भी होगी बात!

17 अक्टूबर को बेल्जियम की एक कोर्ट ने चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के अनुरोध को मंजूरी दी थी, लेकिन उसने इस आदेश को वहां की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. CBI और ED दोनों ही चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ उस 13,000 करोड़ रुपये के PNB घोटाले की जांच कर रही हैं जिसमें मुंबई की ब्रेडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर LoU और FLC के ज़रिए विदेशी धनराशि siphon करने का आरोप है.

नीरव मोदी अभी लंदन की जेल में है और प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. स्पेशल जज ए.वी. गुजराती का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement