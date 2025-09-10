scorecardresearch
 

समृद्धि महामार्ग पर लापरवाही के बाद हटाई गईं कीलें, फिर से शुरू हो गई आवाजाही

समृद्धि महामार्ग पर मालीवाडा इंटरचेंज के पास सड़क मरम्मत के दौरान लगाए गए कील को हटाकर फिर से आवाजाही चालू कर दी गई है. इससे पहले कील के कारण कई वाहनों के टायर पंक्चर हो गए थे और नागरिकों में भारी रोष फैल गया था.

समृद्धि महामार्ग पर लापरवाही की वजह से यात्रियों के वाहन पंक्चर हो गए. (Photo: Screengrab)
समृद्धि महामार्ग पर मालीवाडा इंटरचेंज के पास हुई लापरवाही के बाद अब राहत की खबर सामने आई है. जो कीलें मरम्मत कार्य के दौरान सड़क पर लगाई गई थीं, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है और अब उस हिस्से से आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है.

दरअसल, मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर छत्रपति संभाजी नगर के मालीवाडा इंटरचेंज के पास देर रात सड़क मरम्मत का काम चल रहा था. पुल पर बने छोटे गड्ढों से तेज रफ्तार वाहनों का संतुलन बिगड़ने लगा था. इसे अस्थायी रूप से सुधारने के लिए कील ठोककर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी. इसके चलते रात में मार्ग के एक हिस्से को कुछ समय के लिए बंद भी किया गया था.

इसी दौरान कुछ वाहन चालक मरम्मत वाले हिस्से से तेज रफ्तार में अपने वाहन निकालने लगे, जिससे कई वाहनों के टायरों में कीलें घुस गईं और टायर पंक्चर हो गए. यह घटना सामने आते ही मौके पर मौजूद यात्रियों और वाहन मालिकों में भारी रोष फैल गया.

दौलताबाद पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर तीन गाड़ियों के पंक्चर ठीक करवाए ग.। फिलहाल इस मामले में कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है. हालांकि, समृद्धि महामार्ग मालीवाडा इंटरचेंज के संबंधित अधिकारियों को थाने तलब कर विस्तृत जानकारी ली जाएगी.

हाल ही में, प्रशासन ने कील पूरी तरह हटा दी है और सड़क को पुनः चालू कर दिया गया है. अब वाहन सुरक्षित तरीके से उस हिस्से से आवाजाही कर सकते हैं. 

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पंक्चर होने वाले वाहनों के मालिक अब भी विरोध जता रहे हैं और महामार्ग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट- इसरारुद्दीन चिश्ती)
लेटेस्ट

