बहन ने डाला बहन के फ्लैट में डाका... डुप्लीकेट चाबी से घुसी और उड़ा दिए 24.42 लाख के जेवर

नवी मुंबई में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 29 साल की एक महिला ने अपनी ही बहन के घर से 24.42 लाख रुपये के जेवर व नकदी चुरा लिए. हालांकि पुलिस ने उसे 8 घंटों में पकड़ लिया और उसने गुनाह कबूल भी किया है.

नवी मुंबई में एक महिला पर अपनी बहन के घर से 24 लाख की चोरी का आरोप लगा है. (Photo: AI Image)
नवी मुंबई में एक महिला पर अपनी बहन के घर से 24 लाख की चोरी का आरोप लगा है. (Photo: AI Image)

कई बार जब हम घर से बाहर जाते हैं तो पड़ोसियों को भरोसे के साथ चाबी दे जाते हैं और कहते हैं कि घर का कोई आए तो उसे दे देना. वहीं रिश्तेदारों पर तो इससे भी अधिक भरोसा होता है, अपने न होने पर भी उन्हें ठहरने के लिए घर की चाबी देने में नहीं सकुचाते. लेकिन कई बार अपने ही बड़ा धोखा कर जाते हैं.

महाराष्ट्र में नवी मुंबई से लालच के चलते ऐसी ही एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई. यहां एक 29 साल की महिला को अपनी ही बहन के घर पर 24.42 लाख रुपये के जेवरों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हालांकि उसे चोरी के आठ घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है. एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई निवासी आरोपी को 31 अगस्त को मुंब्रा इलाके में अपनी ही बहन के घर में हुई चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल शिंदे ने कहा,'शिकायतकर्ता घर का ताला लगाकर अपनी मां से मिलने गई थी, तभी किसी ने कथित तौर पर डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट में सेंध लगाई और 24.42 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गया.' उन्होंने बताया कि 'चूंकि जबरन घुसने का कोई संकेत नहीं मिला था, इसलिए पुलिस को संदेह था कि यह अपराध शिकायतकर्ता के किसी जानने वाले ने किया है.

अधिकारी ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल फोन विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आठ घंटे के भीतर आरोपी तक पहुंच गई. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने शुरू में टीम को गुमराह किया, लेकिन बाद में उसने सभी आरोप स्वीकार कर लिए.

---- समाप्त ----
