LIVE: नारायण राणे को गिरफ्तार करने निकली पुलिस, उद्धव पर दिए बयान के बाद शिवसैनिक भड़के

महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है. पत्थरबाजी का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा है. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान पर विवाद होने के बाद ये घटना सामने आई है.

उधर, नासिक पुलिस नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए निकल गई है. मुंबई में भी शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और राणे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

एक तरफ नारायण राणे के खिलाफ शिवसेवा कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिख रहा है, तो उनके बेटे और विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाया है. नीतीश राणे का कहना है कि रत्नागिरी के पास उन्हें रोका गया, पुलिस ने उन्हें पीटने की धमकी दी है.

#WATCH | Maharashtra: A group of Shiv Sena workers pelt stones at BJP party office in Nashik & raise slogans against Union Minister Narayan Rane.



The Union Minister and BJP leader had given a statement against CM Uddhav Thackeray yesterday. pic.twitter.com/Y3A3cWZbTa