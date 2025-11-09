महाराष्ट्र के नंदुरबार में स्कूल बस 150 फीट खाई में गिरी, एक छात्र की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा तालुका के अमलीबारी घाट में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ. दिवाली की छुट्टियों के बाद छात्रों को स्कूल वापस ले जा रही एक स्कूल बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा अमली गांव-अमलीबारी घाट के एक खतरनाक मोड़ पर हुआ, जहां बस चालक का वाहन पर नियंत्रण टूट गया और बस सीधी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और छात्रों में चीख-पुकार मच गई.

बचाव अभियान जारी

स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर तुरंत पहुंच गए. बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है और घायलों को तुरंत अक्कलकुवा और नंदुरबार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है. कई छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

इलाके में दहशत, प्रशासन अलर्ट

फिलहाल अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है. प्रशासन ने आसपास के इलाकों में राहत और बचाव दलों को तैनात कर दिया है.

