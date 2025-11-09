scorecardresearch
 

महाराष्ट्र के नंदुरबार में स्कूल बस 150 फीट खाई में गिरी, एक छात्र की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अमलीबारी घाट में दिवाली की छुट्टियों के बाद छात्रों को स्कूल ले जा रही बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए. बचाव कार्य जारी है और घायलों को अक्कलकुवा व नंदुरबार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाके में दहशत का माहौल है.

घटना अमली गांव-अमली बारी घाट क्षेत्र में हुई.(Photo: Abhijit karande/ITG)
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा तालुका के अमलीबारी घाट में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ. दिवाली की छुट्टियों के बाद छात्रों को स्कूल वापस ले जा रही एक स्कूल बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा अमली गांव-अमलीबारी घाट के एक खतरनाक मोड़ पर हुआ, जहां बस चालक का वाहन पर नियंत्रण टूट गया और बस सीधी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और छात्रों में चीख-पुकार मच गई.

बचाव अभियान जारी

स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर तुरंत पहुंच गए. बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है और घायलों को तुरंत अक्कलकुवा और नंदुरबार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है. कई छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

नंदुरबार

इलाके में दहशत, प्रशासन अलर्ट

फिलहाल अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है. प्रशासन ने आसपास के इलाकों में राहत और बचाव दलों को तैनात कर दिया है.

