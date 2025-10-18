महाराष्ट्र के नंदुरबार में भीषण हादसा... चंदशाली घाट पर वाहन खाई में गिरा, 8 यात्रियों की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई. घटना शहादा पुलिस थानाक्षेत्र के चंदशाली घाट पर हुई, जब एक वाहन अस्तंबा देवी के मंदिर दर्शन से लौटते समय चालक का नियंत्रण खोने के कारण खाई में गिर गया. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी लोग अस्तंबा देवी के दर्शन के लिए गए थे. चढ़ाई के दौरान वाहन चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन गहरी खाई में गिर गया. हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार लोग बाहर गिर पड़े और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मौके पर पुलिस और राहत टीम तुरंत पहुंची.

इसके बाद घायलों को तलोदा उप-जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए. पुलिस ने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है और सभी का इलाज चल रहा है. घटना स्थल चंदशाली घाट आदिवासी समुदाय के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहां चढ़ाई बहुत जोखिम भरी है.

अस्तंबा देवी की यात्रा का धार्मिक महत्व काफी अधिक है और गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस हादसे में वाहन की गति और घाट की जोखिमपूर्ण चढ़ाई मुख्य कारण रही. पुलिस ने दुर्घटना की पूरी जांच शुरू कर दी है और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा उपाय बढ़ाने की बात कही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

