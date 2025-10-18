scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र के नंदुरबार में भीषण हादसा... चंदशाली घाट पर वाहन खाई में गिरा, 8 यात्रियों की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में चंदशाली घाट पर वाहन खाई में गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई. वाहन अस्तंबा देवी दर्शन से लौट रहा था. हादसे में कई लोग घायल हुए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और घायलों का इलाज जारी है.

Advertisement
X
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. (Photo: Screengrab)
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई. घटना शहादा पुलिस थानाक्षेत्र के चंदशाली घाट पर हुई, जब एक वाहन अस्तंबा देवी के मंदिर दर्शन से लौटते समय चालक का नियंत्रण खोने के कारण खाई में गिर गया. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी लोग अस्तंबा देवी के दर्शन के लिए गए थे. चढ़ाई के दौरान वाहन चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन गहरी खाई में गिर गया. हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार लोग बाहर गिर पड़े और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मौके पर पुलिस और राहत टीम तुरंत पहुंची.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: नंदुरबार में हादसा, बस खाई में गिरी, 5 की मौत, 35 घायल

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र में घाट पर वाहन गिरने से 8 की मौत. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के नंदुरबार में भीषण हादसा, घाट पर गिरा वाहन... 8 लोगों की मौत 
nitesh rane on nandurbar violence
'हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर मारे तो...', नितेश राणे का भड़काऊ बयान 
Religious Tension in Maharashtra
महाराष्ट्र: गणेश विसर्जन फ‍िर ईद-ए-मिलाद पर हिंसा, सामने आई तस्वीरें  
'आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर जैसा...', बोले पीएम मोदी  
Rahul Gandhi Nyay Yatra
मुंबई मेट्रो: महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचे राहुल गांधी, आदिवासी इलाके से मोदी सरकार पर बोला हमला  

 इसके बाद घायलों को तलोदा उप-जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए. पुलिस ने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है और सभी का इलाज चल रहा है. घटना स्थल चंदशाली घाट आदिवासी समुदाय के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहां चढ़ाई बहुत जोखिम भरी है.

Advertisement

अस्तंबा देवी की यात्रा का धार्मिक महत्व काफी अधिक है और गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस हादसे में वाहन की गति और घाट की जोखिमपूर्ण चढ़ाई मुख्य कारण रही. पुलिस ने दुर्घटना की पूरी जांच शुरू कर दी है और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा उपाय बढ़ाने की बात कही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement