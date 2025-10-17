scorecardresearch
 

नांदेड़ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को जिंदा नदी में फेंका, डेढ़ महीने बाद खुला रहस्य

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की किनवट तहसील में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. डेढ़ महीने बाद पुलिस ने इस रहस्य को सुलझा लिया. पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी शेख रफीक ने शराब के नशे में धुत पति को पैनगंगा नदी के पुल से जिंदा फेंक दिया था.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Kuwarchand Malkulal Mandle/ITG)
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की किनवट तहसील में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पुलिस ने डेढ़ महीने बाद इस रहस्य को सुलझा लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार, सिंदगी गांव के रहने वाले 51 वर्षीय विनोद किशन भगत अपनी पत्नी प्रियंका के साथ किनवट शहर के गोकुंदा में रहते थे. इसी दौरान प्रियंका के शेख रफीक नाम के व्यक्ति से अनैतिक संबंध बन गए, जो शहर में ब्रोकर का काम करता था. विनोद इस रिश्ते में बाधा बन रहे थे. इसके बाद दोनों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के नांदेड़ का वैभव बना मिसाल, पैरों से पेपर लिख बना सरकारी अफसर, जज्बे के आगे हार गई मुश्किलें

29 अगस्त की रात शराब के नशे में धुत विनोद को पैनगंगा नदी पर बने खरबी पुल से जिंदा फेंक दिया गया. इसके बाद प्रियंका ने 3 सितंबर को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन विनोद की बहनों को शक था कि हत्या में प्रियंका और रफीक का हाथ है.

पुलिस ने कॉल डिटेल्स (सीडीआर) की जांच की, जिससे दोनों के लगातार संपर्क में रहने का खुलासा हुआ. पूछताछ में रफीक ने अपना अपराध कबूल कर लिया. यवतमाल जिले के महागांव तहसील में मिला शव, मृतक की बहन ने अंगूठी से पहचान लिया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और अत्याचार का मामला दर्ज किया है. कोर्ट ने आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

