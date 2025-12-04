'डेढ़ करोड़ रुपये दो वरना तुम्हारी बेटी...', पुलिस अधिकारी को फोन कर दी धमकी, फिर...

महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस अधिकारी की बेटी का अपहरण करने की धमकी देकर डेढ़ करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला शहर के सदर पुलिस थाने अंतर्गत का है. दरअसल, शहर पुलिस दल में कार्यरत इंस्पेक्टर नरेंद्र तायडे को फोन आया. फोन पर आरोपी ने एकाएक उनकी बेटी के अपहरण की धमकी देते हुए डेढ़ करोड़ रुपए फिरौती मांग डाली. तायड़े ने तुरंत घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी.

आरोपी पर पहले भी गंभीर अपराध दर्ज

घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी पर शहर के विभिन्न पुलिस थाने में पहले भी गंभीर अपराध दर्ज है.

फोन कर मांगी डेढ़ करोड़ रुपए फिरौती

आरोपी पर कुछ साल पहले इस पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए आरोपी ने पुलिस अधिकारी को फोन किया था और बेटी के अपहरण की धमकी देते हुए डेढ़ करोड़ रुपए फिरौती की मांग की थी. शहर के सदर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ अपहरण की धमकी, फिरौती के मामले दर्ज किए गए है.

