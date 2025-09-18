scorecardresearch
 

Feedback

नाबालिग बच्चे का किडनैप और मारकर फेंक दिया झाड़ी में... पिता का सालों पुराना दोस्त ही निकला आरोपी

नागपुर में 6ठी के छात्र जीत युवराज सोनेकर का उसके ही पिता के तीन दोस्तों ने अपहरण कर हत्या कर दी. बच्चे को किडनैप कर पिता से पैसे वसूलने की योजना थी, पर वारदात के दौरान कार में गला दबाकर बच्चे की जान ले ली गई और शव झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पिता के दोस्त किया नाबालिग बच्चे का किडनैप और हत्या (Photo: itg)
पिता के दोस्त किया नाबालिग बच्चे का किडनैप और हत्या (Photo: itg)

महाराष्ट्र के नागपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पिता को ब्लैकमेल कर पैसे एंठने के इरादे से तीन लोगों ने नाबालिक बच्चे जीत युवराज सोनेकर  का पहले अपहरण किया  और बाद में उसकी हत्या कर दी. हैरानी की बात तो ये है कि तीनों ही मृत बच्चे के पिता के दोस्त थे और उसके साथ ही गुमशुदा बच्चे की तलाश का नाटक कर रहे थे.

गला दबाकर हत्या, बोरे में डालकर फेंका शव

उन्होंने एक कार के अंदर मासूम बच्चे  जीत की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव बोर में भरकर सावनेर तहसील के चनकापुर की झाड़ियां में फेंक दिया. मोबाइल मैसेजेज के आधार पर पुलिस ने पिता के एक दोस्त को हिरासत में लिया तो हत्या का राज खुल गया. यह घटना खापरखेड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात घटी थी, जो कल उजागर हुई.

सम्बंधित ख़बरें

जबलपुर की रहने वाली युवतियों की साजिश.(Photo:ITG)
MP: फीमेल इंस्टाग्राम फ्रेंड निकली किडनैपर, उज्जैन के लड़के को किया अगवा 
rape accused caught
किडनैपिंग, 14 दिन तक गैंगरेप, फिर वैश्यावृत्ति में धकेला, बच्ची की बात सुन पुलिस भी शॉक्ड 
police team
दिनदहाड़े लड़की को किडनैप कर ले जाने लगे लड़के, गांव वालों ने घेरकर पीटा 
हत्या से पहले आरोपियों ने मासूम का किया अपहरण
महाराष्ट्र: नागपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए मासूम की हत्या, पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड 
police team
शराब की आदत और घर में क्लेश..., फिसलकर नहीं मरा, भाई भाभी ही निकले युवक के हत्यारे? 

पकड़े गए तीनों आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6ठी में पढ़ने वाले मृतक का नाम जीत युवराज सोनेकर है.पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें राहुल पाल ,यश वर्मा ,अरुण भारतीय है. जीत सोमवार सुबह स्कूल गया लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई. इस बीच बुधवार शाम को एक बकरी चराने वाले को जीत का शव नजर आया. उसके सिर और आंख पर लगी चोट के निशान और खून बहाने से स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या की गई है. 

Advertisement

करते रहे बच्चे को ढूंढने का नाटक

अजीब बात यह थी कि जीत के लापता होने के बाद से सभी आरोपी उसके पिता के साथ मिलकर उसकी तलाश के नाटक करते हुए में घूम रहे थे. जीत के पिता युवराज सोनकर और घटना का मास्टरमाइंड राहुल पाल वैकोली कॉलोनी में एक ही मोहल्ले में रहते थे. पिछले सात आठ सालों से उनके बीच अच्छे संबंध थे. कुछ समय पहले ही आरोपी राहुल को सूचना मिली थी की जीत के पिता युवराज ने करोड़ों रुपए की खेती का सौदा किया है। इन्हीं पैसों पर आंख गड़ाए राहुल ने वारदात को अंजाम दे डाला.

पिता से पांच लाख वसुलने की थी योजना

आरोपियों ने जीत का अपहरण कर उसके पिता से पांच लाख वसुलने की योजना बनाई और अपहरण किया लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी. सारा खुलासा होने के बाद तीनों आरोपियों को नागपुर की खापरखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पता चला कि 15 सितंबर को जीत का अपहरण करने के बाद जीत को लेकर आरोपी जगह- जगह घूमते रहे, इसके बाद एक कार में ही उसकी हत्या कर दी.

 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement