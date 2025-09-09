scorecardresearch
 

बुजुर्ग महिला को चाकू दिखाया और लूट ली सोने की चेन, क्राइम पेट्रोल से प्रेरित हुई थी पड़ोसन

नागपुर में 28 साल की एक महिला ने टीवी शो क्राइम पेट्रोल से प्रेरित होकर अपनी 62 साल की पड़ोसी की सोने की चेन चाकू दिखाकर लूट ली. महिला के शोर मचाने पर लोग जुट गए तो वह भाग गई. हालांकि, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया.

महिला ने चाकू दिखाकर छीनी सोने की चेन (Photo: AI Image)
महाराष्ट्र के नागपुर में चेन स्नैचिंग की डरा देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 28 साल की महिला ने अपने ही घर के पड़ोस में रहने वाली 62 साल की महिला को चाकू दिखाकर उसकी सोने की चेन लूट ली. सबसे अजीब बात तो ये है कि उसने ये सब टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल से प्रेरित होकर किया है. सीरियल के एक एपिसोड की नकल करते हुए उसने दूसरी महिला को चाकू दिखाकर डराया और उसकी सोने की चेन छीन ली. यह चौंकाने वाली घटना शहर के बेलतरोड़ी थाने के अंतर्गत घटी.

आरोपी महिला की पहचान 28 साल की सपना भोजराज अमनानी के रूप में हुई है. वह पिछले कुछ दिनों से चोरी के लिए योजना बना रही थी. शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे उसने अपनी पड़ोसी 62 साल की सुमन तोजराम सोरखे को निशाना बनाया.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब सुमन अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी सपना पीछे से आई और उसने सुमन की चेन छीन ली. जब सुमन ने विरोध किया, तो सपना ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया. सुमन ने जोर से शोर मचाया, जिससे लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. इसके बाद सपना तुरंत भाग गई.

स्थानीय लोगों ने बेलतरोड़ी पुलिस को जानकारी दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में सपना की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.वपुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ में सपना ने स्वीकार किया कि वह क्राइम पेट्रोल से प्रेरित हुई थी और उसमें दिखाए गए चेन की लूट के दृश्यों को देखकर उसे अपराध करने का विचार आया.

