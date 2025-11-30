मुंबई: महिला के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म की कोशिश, वीडियो वायरल की धमकी

मुंबई में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक महिला के साथ बंदूक के नोक पर यौन उत्पीड़न की कोशिश की गई और उसके वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी गई. यह मामला एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर मेंबर जॉय जॉन पास्कल पोस्ट समेत अन्य अधिकारियों से जुड़ा है.

और पढ़ें

महिला को बुलाकर किया उत्पीड़न

51 वर्षीय महिला को पहले प्राइवेट कंपनी में बुलाया गया. वहां आरोपी ने उसके शरीर के कपड़े उतारकर छेड़छाड़ की और गंदी-गालियां दीं. इसके साथ ही उसने महिला के वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी.

महिला ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित महिला ने इस पूरी घटना की शिकायत मुंबई पुलिस में दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने जॉय जॉन पास्कल पोस्ट समेत कुल छह लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

कानूनी कार्रवाई और जांच

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354B, 326, 509, 506 और IT एक्ट की धारा 66A के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----