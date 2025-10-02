Mumbai Weather: मुंबई में मॉनसून की विदाई में देरी, जानें कब लगेगा बारिश पर ब्रेक?

मुंबई के कई इलाकों में लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा है. कोंकण और गोवा, दक्षिणी तटीय गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में मॉनसून की तेज बारिश हुई है, जिसमें मुंबई के दक्षिणी हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. आइए जानते हैं कि इस बार मुंबई में मॉनसून की विदाई को लेकर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और पिछले साल इसकी विदाई किस समय पर हुई थी?

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार मुंबई और आस-पास के इलाकों में आज 2 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से ही सही लेकिन बारिश थमने की संभावना बताई गई थी. इसके साथ-साथ यह भी बताया गया कि इसके बाद मुंबई में बारिश फिर लौट सकती है, जिससे शहर से मॉनसून के जाने में देरी हो सकती है.

कब हो सकती है मॉनसून की वापसी?

स्काईमेट वेदर के अनुसार मुंबई में मानसून की विदाई पहले 29 सितंबर थी लेकिन इसे 2020 में 8 अक्टूबर कर दिया गया था. मॉनसून अब इस तारीख से भी आगे बढ़ता जा रहा है. पिछले साल की बात करें तो ये 15 अक्टूबर को विदा हुआ था वहीं इस बार भी मानसून की ऐसी ही स्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है.

अगस्त में मुंबई के कुछ इलाकों में हुई थी दोगुनी बारिश

मुंबई और आसपास के इलाकों में मानसून का दूसरा फेज काफी दमदार रहा है. अगस्त में सामान्य बारिश से करीब दोगुनी बारिश हुई है और सितंबर में 607.3 मिमी बारिश दर्ज की गई. जबकि सामान्य तौर पर इस महीने में सिर्फ 341.4 मिमी होती है.

