मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश, ठाणे में एक शख्स बहा... एअर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

महाराष्ट्र के कई जिलों में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ठाणे, पालघर, मुंबई और रायगड में बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मुंबई में अंधेरी सबवे पर यातायात बंद कर दिया गया है. वहीं, मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश के चलते उल्हास नदी में एक व्यक्ति बह गया, पिछले 24 घंटों में ठाणे में 100 मिमी से अधिक बारिश हुई है. पड़ोसी पालघर जिले में भी भारी बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया.

मुंबई में भारी बारिश के चलते एअर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइंस ने कहा कि लगातार और तेज बारिश के कारण आज मुंबई से आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है. यात्रियों से अनुरोध है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस ज़रूर चेक कर लें. बारिश के चलते धीमी ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए घर से अतिरिक्त समय लेकर निकालें. एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के कर्मचारी मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे.

IMD की ओर से भारी बारिश का अलर्ट और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति के मद्देनज़र राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने 06 टीमों को तैनात किया है. इसमें सोलापुर में 2 टीमें, धरणशिव में 2 टीमें, बीड़ में एक टीम, लातूर में एक टीम शामिल है, इसके अलावा, पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में स्थित NDRF टीमों को हाईअलर्ट पर रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे तुरंत तैनात होकर प्रशासन की मदद कर सकें. NDRF के कमांडेंट संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि ये तैनाती आपात स्थिति में क्विक रेस्पॉन्स, ऑपरेशनल तत्परता और प्रभावित जनसंख्या के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ‘रेड अलर्ट’ को देखते हुए ठाणे और पालघर जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. ठाणे नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम के प्रमुख यासिन तड़वी ने बताया कि शनिवार सुबह से ही बाढ़ और पेड़ गिरने की कई घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं.

