scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई में कारोबारी का अपहरण, पुराने गोल्ड विवाद में महिला संग मिलकर रची खौफनाक साजिश

मुंबई में एक कारोबारी को पुराने सोने के सौदे को लेकर अगवा कर मारपीट करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस घटना में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कारोबारी से करीब 591 ग्राम सोना, चेक और कैश वसूलने के बाद उसे छोड़ दिया. सभी आरोपी अब एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन की हिरासत में हैं और पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

Advertisement
X
कारोबारी को अगवा करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Representational)
कारोबारी को अगवा करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Representational)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक गोल्ड डील विवाद को लेकर एक कारोबारी के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है. घटना 14 अक्टूबर की रात की है, जब पीड़ित कारोबारी अपने घर के बाहर खड़ा था. तभी एक कार वहां आकर रुकी और उसमें से तीन पुरुष और एक महिला उतरे. उन्होंने जबरन कारोबारी को कार में बैठाया और परेल स्थित एक फ्लैट में ले जाकर बंधक बना लिया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कारोबारी के साथ पुराने सोने के सौदे को लेकर झगड़े के कारण मारपीट की. इसके बाद उससे 591 ग्राम सोना जिसकी कीमत लगभग 76.23 लाख रुपये है, जबरन ले लिया. यही नहीं, कारोबारी से 2.99 लाख रुपये का चेक और 15 हजार रुपये यूपीआई ट्रांसफर के जरिए भी वसूले गए.

साजिश में महिला ने भी दिया साथ

सम्बंधित ख़बरें

तीन पुरुषों व महिला ने मिलकर किया अपहरण. (Photo: AI-generated)
तीन पुरुष, एक महिला और... 80 लाख के लिए की गई किडनैपिंग 
Uddhav and Raj Thackeray shared the stage together at MNS's Deepotsav programme organised at Shivaji Park
शिवाजी पार्क में हुआ ठाकरे परिवार का 'पुनर्मिलन', उद्धव और राज ने साथ जलाए दीये  
During the hearing, Additional Solicitor General Anil Singh, representing the ED, was pressed by the court to clarify what evidence the arresting officer had relied upon.
गोविंद पंसारे हत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तावड़े की जमानत रद्द करने का आदेश किया रद्द 
72 year old man duped of Rs 58 crores in Cyber fraud through digital arrest
31 केस, 138 अकाउंट, 3% कमीशन... 'डिजिटल अरेस्ट' कर करोड़ों की ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश 
72 year old man duped of Rs 58 crores in Cyber fraud through digital arrest
72 साल के बुजुर्ग से ठगे 58 करोड़ रुपये, ED-CBI बनकर साइब ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट 

पीड़ित को बाद में छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तरक मैती (35), रघुनाथ मैती (34)  शामिल हैं. दोनों नवी मुंबई के ज्वैलर हैं, वहीं दीपक महाडिक (45), उनकी पत्नी अलका महाडिक (35), राहुल दिवे (30) और सुनील गोरई (28) शामिल हैं.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों पर अपहरण, धमकी और जबरन वसूली की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अदालत ने उन्हें 18 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने पीड़ित से लूटा गया सोना और अन्य सामान बरामद कर लिया है.

सोने से जुड़ा है विवाद

एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह पूरा मामला पुराने गोल्ड ट्रांजैक्शन विवाद से जुड़ा हुआ है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गैंग ने पहले भी ऐसे किसी अपराध को अंजाम दिया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement