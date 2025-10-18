मुंबई में कारोबारी का अपहरण, पुराने गोल्ड विवाद में महिला संग मिलकर रची खौफनाक साजिश

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक गोल्ड डील विवाद को लेकर एक कारोबारी के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है. घटना 14 अक्टूबर की रात की है, जब पीड़ित कारोबारी अपने घर के बाहर खड़ा था. तभी एक कार वहां आकर रुकी और उसमें से तीन पुरुष और एक महिला उतरे. उन्होंने जबरन कारोबारी को कार में बैठाया और परेल स्थित एक फ्लैट में ले जाकर बंधक बना लिया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कारोबारी के साथ पुराने सोने के सौदे को लेकर झगड़े के कारण मारपीट की. इसके बाद उससे 591 ग्राम सोना जिसकी कीमत लगभग 76.23 लाख रुपये है, जबरन ले लिया. यही नहीं, कारोबारी से 2.99 लाख रुपये का चेक और 15 हजार रुपये यूपीआई ट्रांसफर के जरिए भी वसूले गए.

साजिश में महिला ने भी दिया साथ

पीड़ित को बाद में छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तरक मैती (35), रघुनाथ मैती (34) शामिल हैं. दोनों नवी मुंबई के ज्वैलर हैं, वहीं दीपक महाडिक (45), उनकी पत्नी अलका महाडिक (35), राहुल दिवे (30) और सुनील गोरई (28) शामिल हैं.

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों पर अपहरण, धमकी और जबरन वसूली की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अदालत ने उन्हें 18 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने पीड़ित से लूटा गया सोना और अन्य सामान बरामद कर लिया है.

सोने से जुड़ा है विवाद

एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह पूरा मामला पुराने गोल्ड ट्रांजैक्शन विवाद से जुड़ा हुआ है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गैंग ने पहले भी ऐसे किसी अपराध को अंजाम दिया है.



