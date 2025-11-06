scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई: रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच हादसा, चार यात्रियों को ट्रेन ने मारी टक्कर

रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार शाम करीब 5.50 बजे से 6.45 बजे तक सीएसएमटी स्टेशन पर काम ठप कर हड़ताल कर दी थी. यह विरोध प्रदर्शन मुम्ब्रा हादसे में दो इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ किया गया था.

Advertisement
X
हादसा सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हुआ (Photo- Representational)
हादसा सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हुआ (Photo- Representational)

मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच एक हादसा हो गया. स्थानीय ट्रेन सेवाएं ठप होने के कारण चार यात्री ट्रैक पर पैदल आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ट्रेन ने उनको टक्कर मार दी. हादसा सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हुआ.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 5.50 बजे से 6.45 बजे तक रेलवे कर्मचारियों ने सीएसएमटी स्टेशन पर काम ठप कर हड़ताल कर दी थी. यह विरोध प्रदर्शन मुम्ब्रा हादसे में दो इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ किया गया था. रेलवे यूनियनों नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन और सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन ने इस कार्रवाई को अनुचित और मनमाना बताया. कर्मचारियों के विरोध के चलते मुंबई की सबसे व्यस्त लोकल ट्रेन सेवाएं करीब एक घंटे तक बाधित रहीं.

सम्बंधित ख़बरें

The Mayor of Mumbai will not be a Khan: Amit Satam.
'मुंबई में कोई 'खान' मेयर नहीं बनने देंगे', बोले BJP अध्यक्ष अमित साटम 
7 नवंबर को फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ.(Photo:Screengrab)
MP हाईकोर्ट से 'हक' को हरी झंडी, शाह बानो की बेटी की याचिका खारिज 
Amieet satam and Mamdani
ममदानी की जीत के बाद मुंबई में सियासी घमासान, BJP नेता बोले- ‘यहां खान को मेयर न बनने दें’  
Raj Kundra on cheating allegations against him and shilpa shetty
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को EOW का समन, धोखाधड़ी केस में होगी पूछताछ 
मेट्रेो सिटीज में बजट से बाहर हुए घर के दाम
मुंबई-बेंगलुरु में घर खरीदकर आप बर्बाद हो सकते हैं...एक्सपर्ट की चेतावनी 

सेवाएं ठप होने से सीएसएमटी पर हजारों यात्री फंसे रहे. कई लोग स्टेशन परिसर में उमड़ पड़े तो कुछ ने ट्रैक के किनारे पैदल आगे बढ़ना शुरू कर दिया. यात्री सैंडहर्स्ट रोड के पास रेलवे ट्रैक पर जा रहे थे, जब तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी. मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों ने तुरंत पुलिस और रेलवे अधिकारियों को सूचना दी.

Advertisement

बताया जा रहा है कि मुम्ब्रा हादसे की जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि जिस ट्रैक पर जून में दुर्घटना हुई थी, उसमें चार दिन पहले मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन ट्रैक को ठीक से वेल्ड नहीं किया गया था. इस लापरवाही के चलते ट्रेन हादसा हुआ और पांच लोगों की मौत हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement