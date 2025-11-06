मुंबई: रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच हादसा, चार यात्रियों को ट्रेन ने मारी टक्कर

और पढ़ें

मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच एक हादसा हो गया. स्थानीय ट्रेन सेवाएं ठप होने के कारण चार यात्री ट्रैक पर पैदल आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ट्रेन ने उनको टक्कर मार दी. हादसा सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हुआ.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 5.50 बजे से 6.45 बजे तक रेलवे कर्मचारियों ने सीएसएमटी स्टेशन पर काम ठप कर हड़ताल कर दी थी. यह विरोध प्रदर्शन मुम्ब्रा हादसे में दो इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ किया गया था. रेलवे यूनियनों नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन और सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन ने इस कार्रवाई को अनुचित और मनमाना बताया. कर्मचारियों के विरोध के चलते मुंबई की सबसे व्यस्त लोकल ट्रेन सेवाएं करीब एक घंटे तक बाधित रहीं.

सेवाएं ठप होने से सीएसएमटी पर हजारों यात्री फंसे रहे. कई लोग स्टेशन परिसर में उमड़ पड़े तो कुछ ने ट्रैक के किनारे पैदल आगे बढ़ना शुरू कर दिया. यात्री सैंडहर्स्ट रोड के पास रेलवे ट्रैक पर जा रहे थे, जब तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी. मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों ने तुरंत पुलिस और रेलवे अधिकारियों को सूचना दी.

बताया जा रहा है कि मुम्ब्रा हादसे की जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि जिस ट्रैक पर जून में दुर्घटना हुई थी, उसमें चार दिन पहले मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन ट्रैक को ठीक से वेल्ड नहीं किया गया था. इस लापरवाही के चलते ट्रेन हादसा हुआ और पांच लोगों की मौत हुई थी.

