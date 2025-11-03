सावधान! 20 नवंबर को छह घंटे के लिए बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट, जानें वजह और टाइमिंग

मुंबई के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 20 नवंबर को छह घंटे के लिए उड़ान सेवाएं बंद रहेंगी. एयरपोर्ट ऑपरेटर अदाणी ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बताया कि इस दिन रनवे की सालाना पोस्ट-मानसून मरम्मत और तकनीकी जांच की जाएगी. इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों रनवे 09/27 और 14/32 पूरी तरह बंद रहेंगे.

अधिकारियों के मुताबिक, ये काम उड़ानों की सुरक्षा, रनवे की मजबूती और इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए जरूरी है. एयरपोर्ट की तरफ से पहले ही NOTAM जारी कर एयरलाइंस को सूचित कर दिया गया है ताकि फ्लाइट शेड्यूल में जरूरी बदलाव किए जा सकें और यात्रियों को असुविधा न हो.

एयरपोर्ट ऑपरेटर के मुताबिक, यह तय समय पर होने वाला रनवे क्लोजर सुरक्षा, भरोसेमंद उड़ान संचालन और अंतरराष्ट्रीय एविएशन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है. रखरखाव योजना के तहत दोनों क्रॉस रनवे बंद रहेंगे.

मुंबई एयरपोर्ट में दो इंटरसेक्टिंग (एक-दूसरे को काटते हुए) रनवे हैं. इनमें मुख्य रनवे 9/27 और सेकेंडरी रनवे 14/32 है. ये दोनों मिलकर रोजाना लगभग 950 फ्लाइट्स को संभालते हैं जिससे ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाईअड्डा बनता है.

Advertisement

इस काम के लिए पहले से ही एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी कर दिया गया है ताकि एयरलाइंस और अन्य संबंधित एजेंसियां अपनी फ्लाइट शेड्यूलिंग और स्टाफ प्लानिंग पहले से एडजस्ट कर सकें. MIAL ने कहा कि इस तरह की पहले से दी गई जानकारी से ऑपरेशन में बेहतर तालमेल बैठता है और यात्रियों को कम से कम असुविधा होती है. रखरखाव के दौरान रनवे की जांच, सतह की मरम्मत, लाइटिंग सिस्टम, मार्किंग्स और ड्रेनेज सिस्टम का तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा ताकि भविष्य में उड़ानों की सुरक्षा और क्वाल‍िटी बनी रहे.

---- समाप्त ----