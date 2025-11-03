scorecardresearch
 

Feedback

सावधान! 20 नवंबर को छह घंटे के लिए बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट, जानें वजह और टाइमिंग

मुंबई से उड़ान भरने वालों के लिए अहम खबर है. 20 नवंबर को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छह घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहेंगे. सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कोई विमान न उड़ान भरेगा, न लैंड करेगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि इस दौरान रनवे की सालाना पोस्ट-मानसून मरम्मत और सुरक्षा जांच की जाएगी ताकि उड़ानों की सुरक्षा और मानक बरकरार रहें.

Advertisement
X
मुंबई एयरपोर्ट 6 घंटे बंद रहने से पड़ेगा 950 उड़ानों पर असर! (Photo: Representational)
मुंबई एयरपोर्ट 6 घंटे बंद रहने से पड़ेगा 950 उड़ानों पर असर! (Photo: Representational)

मुंबई के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 20 नवंबर को छह घंटे के लिए उड़ान सेवाएं बंद रहेंगी. एयरपोर्ट ऑपरेटर अदाणी ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बताया कि इस दिन रनवे की सालाना पोस्ट-मानसून मरम्मत और तकनीकी जांच की जाएगी. इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों रनवे  09/27 और 14/32 पूरी तरह बंद रहेंगे.

अधिकारियों के मुताबिक, ये काम उड़ानों की सुरक्षा, रनवे की मजबूती और इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए जरूरी है. एयरपोर्ट की तरफ से पहले ही NOTAM जारी कर एयरलाइंस को सूचित कर दिया गया है ताकि फ्लाइट शेड्यूल में जरूरी बदलाव किए जा सकें और यात्रियों को असुविधा न हो.

एयरपोर्ट ऑपरेटर के मुताबिक, यह तय समय पर होने वाला रनवे क्लोजर सुरक्षा, भरोसेमंद उड़ान संचालन और अंतरराष्ट्रीय एविएशन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है. रखरखाव योजना के तहत दोनों क्रॉस रनवे बंद रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Six cyber thugs arrested in Nuh.
ठाणे में फर्जी कंपनियां बनाकर 75 करोड़ का हेरफेर, GST के नाम पर हाईटेक फ्रॉड का खुलासा 
Shafali Verma POTM in World Cup Final
मौका भगवान सबको देता है, पर चूकना नहीं है... लड़ते रहना है, ये शेफाली ने सिखाया 
Daughters of India became world champions, winning the World Cup for the first time.
बेटियों की जीत पर झूमा भारत, दिल्ली से मुंबई तक जश्न 
India won the Womens World Cup for the first time, delivering a stunning defeat to Africa.
भारत की बेटियों की जीत, दिल्ली से मुंबई तक फैंस का जश्न 
Gavaskar said, I wasnt this happy even when we won in 1983.
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर भावुक हुए गावस्कर, देखें 

मुंबई एयरपोर्ट में दो इंटरसेक्टिंग (एक-दूसरे को काटते हुए) रनवे हैं. इनमें मुख्य रनवे 9/27 और सेकेंडरी रनवे 14/32 है. ये दोनों मिलकर रोजाना लगभग 950 फ्लाइट्स को संभालते हैं जिससे ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाईअड्डा बनता है.

Advertisement

इस काम के लिए पहले से ही एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी कर दिया गया है ताकि एयरलाइंस और अन्य संबंधित एजेंसियां अपनी फ्लाइट शेड्यूलिंग और स्टाफ प्लानिंग पहले से एडजस्ट कर सकें. MIAL ने कहा कि इस तरह की पहले से दी गई जानकारी से ऑपरेशन में बेहतर तालमेल बैठता है और यात्रियों को कम से कम असुविधा होती है. रखरखाव के दौरान रनवे की जांच, सतह की मरम्मत, लाइटिंग सिस्टम, मार्किंग्स और ड्रेनेज सिस्टम का तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा ताकि भविष्य में उड़ानों की सुरक्षा और क्वाल‍िटी बनी रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement