मुंबई की AC लोकल ट्रेन में हुआ पानी का रिसाव, परेशान रहे यात्री... वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली एसी लोकल ट्रेन के कोच में पानी का रिसाव साफ दिखाई दे रहा है. ये वीडियो एडवोकेट आशीष राय ने पोस्ट किया है, जो खुद उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे.

शनिवार रात अंधेरी से भयंदर की ओर रवाना हुई एसी लोकल में अचानक पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. एडवोकेट आशीष के मुताबिक पानी गिरने के कारण यात्रियों को अपनी सीटें बदलनी पड़ीं और कई लोग सफर के दौरान असहज महसूस कर रहे थे. इस घटना की शिकायत उन्होंने पश्चिम रेलवे से भी की है.

मामले पर अब पश्चिम रेलवे का जवाब सामने आया है. रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित रेक की पहचान यूनिट नंबर 7013-7016 के रूप में की गई है. ये रेक रविवार सुबह से लाइन पर लगातार चल रहा है और अब तक किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. इसके बावजूद यात्रियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रेक की जांच की जाएगी और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद भी जताया है.

बता दें कि शनिवार से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है.

