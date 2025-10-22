scorecardresearch
 

मुंबई: भायखला में पुरानी इमारत का हिस्सा गिरा, 7 लोग घायल

मुंबई के भायखला में मदनपुरा इलाके की फणुसवाला बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया. इस हादसे में 7 लोग घायल हुए. सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है.

मुंबई में पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया. (AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर)
मुंबई के भायखला इलाके में बुधवार दोपहर एक पुरानी इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसमें सात लोग घायल हो गए. यह घटना मदनपुरा इलाके में स्थित फणुसवाला बिल्डिंग वेलफेयर एसोसिएशन (साल्वेशन आर्मी) परिसर में हुई. हादसे के तुरंत बाद बीएमसी, मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.

बीएमसी की मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) के मुताबिक, घटना की सूचना 22 अक्टूबर को दोपहर 12:49 बजे मिली थी. इसके बाद 2:21 बजे अपडेट रिपोर्ट जारी की गई. इसे 'हाउस कॉलैप्स लेवल-I' घटना घोषित किया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह ग्राउंड + एक मंजिला (G+1) पुरानी इमारत थी और इसकी पहली मंजिल का कुछ हिस्सा अचानक गिर गया.

हादसे में सात लोग घायल

इस हादसे में कुल सात लोग घायल हुए हैं. इनमें से दो को नायर अस्पताल और पांच को भाटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. नायर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि गुलाम रसूल (24 वर्ष) और मोहम्मद सैयद (59 वर्ष) को भर्ती किया गया है और दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है. वहीं भाटिया अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि आरिफ (29 वर्ष), सत्तार (35 वर्ष), मोहम्मद (35 वर्ष), शमसुल (29 वर्ष) और कैथरीन (45 वर्ष) को प्राथमिक उपचार के बाद ओपीडी आधार पर छुट्टी दे दी गई.

इलाके को किया गया सील

बीएमसी और फायर ब्रिगेड की टीमें फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया है और इमारत की संरचनात्मक जांच (structural audit) की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और हिस्सा अस्थिर या गिरने की स्थिति में तो नहीं है.

यह हादसा मुंबई में जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा करता है. हर साल मॉनसून या उसके बाद ऐसे कई पुराने ढांचे ढहने की घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें कई बार जान-माल का नुकसान भी होता है.

---- समाप्त ----
