पुल पर खड़ी की कार और खाड़ी में कूद गया शख्स, खोजबीन में जुटा बचाव दल

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार सुबह एक 28 वर्षीय व्यक्ति कथित तौर पर काशेली खाड़ी में कूद गया, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तलाशी और बचाव अभियान शुरू कर दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे काशेली को ठाणे पश्चिम से जोड़ने वाली सड़क पर हुई.

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने कहा, 'काशेली पुल पर एक कार खड़ी मिली है और प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि उसका चालक अनुराग काशेली खाड़ी में कूद गया है.' यानी साफ है कि शख्स पुल पर पहुंचा और गाड़ी रोककर अचानक ही खाड़ी में कूद गया.

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, अग्निशमन विभाग और ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें बचाव प्रयासों का समन्वय कर रही हैं.' चुनौतीपूर्ण टाइड्स के बीच बचाव दल नावों और रस्सियों का उपयोग करके खाड़ी में खोज कर रहे हैं. शख्स को खाड़ी में कूद जाने की वजह अभी पता नहीं चल सकी है और न ही उसकी पहचान हो सकी है.

---- समाप्त ----