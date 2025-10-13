scorecardresearch
 

Feedback

पुल पर खड़ी की कार और खाड़ी में कूद गया शख्स, खोजबीन में जुटा बचाव दल

महाराष्ट्र के ठाणे में काशेली पुल पर एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी कार खड़ी कर खाड़ी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया. घटना सुबह 10 बजे हुई. पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रतिक्रिया दल ने बचाव अभियान शुरू किया है. व्यक्ति की पहचान और कूदने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है.

Advertisement
X
पुल पर खड़ी की कार और खाड़ी में कूद गया शख्स (Photo: ai image)
पुल पर खड़ी की कार और खाड़ी में कूद गया शख्स (Photo: ai image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार सुबह एक 28 वर्षीय व्यक्ति कथित तौर पर काशेली खाड़ी में कूद गया, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तलाशी और बचाव अभियान शुरू कर दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे काशेली को ठाणे पश्चिम से जोड़ने वाली सड़क पर हुई.

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने कहा, 'काशेली पुल पर एक कार खड़ी मिली है और प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि उसका चालक अनुराग काशेली खाड़ी में कूद गया है.' यानी साफ है कि शख्स पुल पर पहुंचा और गाड़ी रोककर अचानक ही खाड़ी में कूद गया.

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, अग्निशमन विभाग और ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें बचाव प्रयासों का समन्वय कर रही हैं.' चुनौतीपूर्ण टाइड्स के बीच बचाव दल नावों और रस्सियों का उपयोग करके खाड़ी में खोज कर रहे हैं. शख्स को खाड़ी में कूद जाने की वजह अभी पता नहीं चल सकी है और न ही उसकी पहचान  हो सकी है. 

सम्बंधित ख़बरें

युवक ने महिला बनकर MLA को फंसाया (Photo: AI-generated)
महिला बनकर लड़का करता रहा गंदी बातें और फिर विधायक के साथ हो गया कांड 
4 लाख की बिजली मुफ्त में जला गया ये शख्स (Photo: AI-generated)
मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहा था शख्स, ट्रिक जानकर कंपनी के उड़े होश 
महिला और उसके भाई से करोड़ों की ठगी. (Photo: Representational )
महिला और उसके भाई से 2 करोड़ की ठगी, निवेश के नाम पर ठगों ने ऐंठे रुपये 
Online share trading scam
पैसा डबल कराने के लालच में ठगी! 
नाले की तरफ गई नजर तो मच गया हड़कंप. (Photo: AI-generated)
बाजार में खरीदारी में जुटी थी भीड़, तभी नाले की तरफ नजर गई तो उड़ गए होश 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement