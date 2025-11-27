मामूली बहस में हैवान बना पति, पत्नी की गला घोंटकर हो गया फरार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली के कोलेगांव इलाके में बुधवार देर रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया. जानकारी के अनुसार, यहां एक मामूली घरेलू झगड़े ने इतना भयावह रूप ले लिया कि पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. मृतका की पहचान ज्योति धाहिये के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पोपट धाहिये की तलाश में पुलिस ने खोज अभियान तेज कर दिया है.

और पढ़ें

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी छोटी-सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था. बताया जा रहा है कि रात के समय हुई इस बहस ने धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लिया. संदेह है कि गुस्से में आकर पोपट धाहिये ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद वह घर से निकलकर फरार हो गया.

हत्या की सूचना मिलते ही मानपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. मौके से पुलिस को प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की अंतिम लोकेशन का सुराग मिल सके. इसके अलावा पुलिस ने उसके रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि उसकी संभावित छुपने की जगहों का पता लगाया जा सके.

Advertisement

स्थानीय लोगों के अनुसार, दंपति कई वर्षों से इस इलाके में रह रहा था और अक्सर घरेलू तकरार की बातें सुनाई देती थीं. हालांकि, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मामूली झगड़ा हत्या जैसे गंभीर अपराध में बदल जाएगा. घटना के बाद पूरे कोलेगांव क्षेत्र में भय और सदमे का माहौल है. मानपाड़ा पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा और मामले की गहन जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----