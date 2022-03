ट्रांसफर-पोस्टिंग और सीक्रेट फाइल... फडणवीस से 2 घंटे पूछताछ पर BJP लाल, पुणे-नागपुर में विरोध प्रदर्शन

Maharashtra Transfer Posting Case: महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाता जा रहा है. इस मामले में मुंबई साइबर पुलिस की एक टीम सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (BJP leader Devendra Fadnavis) के आवास पर उनका बयान दर्ज करने पहुंची. फडणवीस के मालाबार हिल्स स्थित सरकारी बंगले में दो घंटे तक बयान दर्ज कर टीम रवाना हो गई. इस दौरान उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई थी.

नागपुर और पुणे में बीजेपी नेताओं ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस को पुलिस के नोटिस पर उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, देवेंद्र फडणवीस ने पूछताछ को लेकर कहा कि पुलिस की एक टीम ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में मेरा बयान दर्ज किया. मैंने सभी सवालों के जवाब दिए. महाराष्ट्र सरकार पिछले छह महीने से इस मामले को खारिज कर रही थी. मैं इस मामले का व्हिसलब्लोअर हूं.

A police team recorded my statement in the transfer, posting case. I answered all questions. Maharashtra govt had been brushing aside the case for the past six months. I am a whistleblower of this case: Former Maharashtra chief minister and BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/JKO9cpGWGG