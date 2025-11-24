scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: सांगली में 'हिट एंड रन' केस, नशे में धुत कार ने 6 गाड़ियों को कुचला

महाराष्ट्र के सांगली में नशे में धुत स्कोडा ड्राइवर गलत साइड से कई वाहनों को कुचलकर 6–7 लोगों को घायल कर गया, भीड़ ने उसकी पिटाई की.

सड़क हादसे के बाद ड्राइवर की पिटाई और तोड़फोड़ (Photo: ITG)
सड़क हादसे के बाद ड्राइवर की पिटाई और तोड़फोड़ (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के सांगली जिले में बालाजी मिल रोड पर एक भयानक 'हिट एंड रन' की घटना हुई. गलत साइड से आ रहे एक नशे में धुत स्कोडा कार ड्राइवर ने दो टू-व्हीलर समेत 5 से 6 गाड़ियों को बुरी तरह से कुचल दिया. इस घटना में 6 से 7 लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. 

हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और उसकी कार में भी तोड़फोड़ की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ के गुस्से से ड्राइवर को बचाया और उसे हिरासत में ले लिया. सांगली के इस हादसे में ड्राइवर की लापरवाही और नशे की हालत के कारण कई निर्दोष लोग चोटिल हुए हैं.

गलत साइड से आया ड्राइवर

यह घटना सांगली के बालाजी मिल रोड पर हुई. तेज रफ्तार स्कोडा कार का ड्राइवर गलत साइड से आ रहा था. नशे की हालत में ड्राइवर ने सड़क पर चल रहे दो टू-व्हीलर सहित करीब पांच से छह गाड़ियों को टक्कर मार दी और कुचल दिया. इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

लोगों का गुस्सा फूटा

हादसे में कई लोगों को चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. भीड़ ने सिर्फ ड्राइवर को ही नहीं पीटा, बल्कि उसकी स्कोडा कार में भी तोड़फोड़ की गई. घायल हुए 6-7 लोगों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

(इनपुट- स्वाति चिखलीकर)
