Maharashtra Rain Updates: मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की दो हाई-टाईड की चेतावनी

महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई जिलों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. राज्य के कई इलाकों में मंगलवार को हुई भारी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है. मुंबई में सुबह से बारिश हो रही है. वहीं, मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. यही नहीं, आज मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है.

मौमस विभाग के मुताबिक मुंबई में दोपहर 04 बजकर 13 मिनट पर हाई टाइड आ सकता है. इस दौरान समुंद्र में लहरों की ऊंचाई 4 मीटर तक जा सकती है. इसके अलावा बुधवार को दूसरी हाई टाइड की भी संभावना है, विभाग के मुताबिक मुंबई में दूसरी हाई टाइड बुधवार की रात 10 बजकर 23 मिनट पर आ सकती है. हालांकि, इसका प्रभाव दिन के मुकाबले कम रहेगा और लहरें 2 मीटर तक उठ सकती हैं.

मंगलवार को भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विज्ञानियों ने कहा कि यह उत्तरी महाराष्ट्र तट से उत्तरी केरल तट तक फैले एक ट्रफ के विकसित होने से हुआ है. साथ ही इस क्षेत्र में पछुआ हवाएं भी तेज हो गई थीं, जिससे बारिश हुई.

