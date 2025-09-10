scorecardresearch
 

थिएटर में हॉरर फिल्म देख रही पत्नी को कहानी बता रहा था युवक, टेक्नीशियन ने विरोध किया तो कर दी पिटाई

महाराष्ट्र के पालघर में एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखते वक्त हुई मारपीट की घटना सामने आई है. दरअसल, जब एक टेक्नीशियन ने एक युवक से फिल्म की कहानी पहले से पत्नी को बताने से रोकने की अपील की तो नाराज युवक ने टेक्नीशियन की पिटाई कर दी. जानिए कैसे एक मामूली विवाद ने थिएटर में हंगामा करवा दिया.

पालघर में थिएटर में मारपीट की घटना सामने आई. (Photo: AI-generated)
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के साथ फिल्म थिएटर में मारपीट की घटना सामने आई है. घटना पिंपरी चिंचवड़ इलाके की है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बीते शुक्रवार की रात मल्टीप्लेक्स में पीड़ित अपनी पत्नी के साथ हॉरर फिल्म देखने गया था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी और उसकी पत्नी थिएटर की पिछली पंक्ति में बैठे थे. यहां आरोपी लगातार अपनी पत्नी को फिल्म की कहानी बता रहा था. जब पीड़ित टेक्नीशियन ने उससे अनुरोध किया कि वो सस्पेंस को खराब ना करे और दूसरों को परेशान ना करे तो आरोपी ने अपशब्द बोलते हुए उस पर हमला कर दिया.

पीड़ित की पत्नी को भी पीट दिया

जब पीड़ित टेक्नीशियन की पत्नी बीच में आई तो आरोपी और उसकी पत्नी ने उस पर भी हमला कर दिया. पीड़ित टेक्नीशियन को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने शिकायत के आधार पर पिंपरी चिंचवड़ थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 117 (सार्वजनिक स्थान पर अपराध उकसाने), 115 (उकसाना), 352 (मारपीट) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

