महाराष्ट्र: कर्जत की 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' जांच के घेरे में, भाजपा ने बताई गजवा-ए-हिंद की कोशिश

मुंबई से करीब 100 किमी दूर नेरल (कर्जत) में प्रस्तावित 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' विवादों में घिर गई है. इस प्रोजेक्ट के विज्ञापन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया है. आरोप लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का प्रचार यह संकेत देता है कि यह आवासीय कॉलोनी केवल एक विशेष समुदाय के लिए बनाई जा रही है.

इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है. शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रचार वीडियो के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए हैं. साथ ही इसे तुरंत हटाने और सरकारी जांच की मांग की है.

इस बीच, भाजपा प्रवक्ता अजीत चव्हाण ने इसे 'ग़ज़वा-ए-हिंद' की कोशिश बताते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाओं को मुंबई और महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने इसे संविधान को चुनौती बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की.

इस टाउनशिप के धार्मिक आधार पर निर्माण का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज की गई हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है. 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' नाम की परियोजना जांच के दायरे में है, आयोग ने राज्य सरकार से एक रिपोर्ट का अनुरोध किया है.

Advertisement

प्रियांक कानूनगो की प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भी इस प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की. उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये विज्ञापन नहीं विष व्यापन है. मुंबई के पास कर्जत इलाके में केवल एक समुदाय के लिए हलाल लाइफ़स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया जा रहा है. फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. आने वाले दिनों में ये मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है.

यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है।

मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मज़हब वालों के लिए हलाल लाइफ़ स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है।

यह Nation Within The Nation है,महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है। pic.twitter.com/zYtW4PN4Qt — प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) September 1, 2025

---- समाप्त ----