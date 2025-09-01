यात्रियों से भरी स्लीपर बस में शख्स ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, बाल- बाल बचे लोग

महाराष्ट्र के जालना से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां के बदनापुर में चलती ट्रैवल्स बस में एक 50 वर्षीय यात्री ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है. इस चौंकाने वाली घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृत यात्री का नाम सुनील सज्जनराव टाले बताया जा रहा है. वे बुलढाणा जिले के मेहकर तहसील के आरेगांव गांव के रहने वाले थे.

पुणे से पुसेद जा रही ट्रैवल्स MP 09 DP 9925 जब बदनापुर इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक बस में जलने की गंध आने लगी. यात्रियों ने जब जांच की तो सीट नंबर 12 पर बैठे यात्री ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी. बस में अफरातफरी मच गई. अन्य यात्री किसी तरह जान बचाकर भागे. ड्राइवर ने तुरंत बस को बदनापुर के पास स्थित निरंकारी पेट्रोल पंप के पास रोक दिया.

जांच करने पर यात्री पूरी तरह जल चुका था और मृत अवस्था में मिला. इसके बाद यात्रियों ने तुरंत बदनापुर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को ग्रामीण अस्पताल भेज दिया. मृतक के पास मिले सामान से उसकी पहचान हुई और परिजनों को घटना की जानकारी दी गई.

हालांकि सुनील टाले ने खुद को जलाकर अपनी जान क्यों दी, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है. बदनापुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक और खलबली का माहौल है.

---- समाप्त ----