महाराष्ट्र में अगले तीन दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, सरकार की अपील- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न जाएं

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार शाम को अगले तीन दिन तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. राजस्व और वन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौसम विभाग (IMD) ने 27 से 29 सितंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

IMD ने सूबे के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है. राज्य आपदा संचालन केंद्र (SEOC) के माध्यम से सावधानी और तैयारी के निर्देश दिए गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 27 से 29 सितंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 28 सितंबर को कुछ स्थानों पर भीषण बारिश की आशंका है. विदर्भ में 27 सितंबर को कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

वहीं, माराठवाड़ा में 26 से 29 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि 27 और 28 सितंबर को भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है. सरकार ने जनता से अपील की है कि अधिकारियों के दिशा-निर्देशों का पालन करें, खतरनाक इलाकों में न जाएं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा न करें.

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे आश्रय न लें, बाढ़ सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं. जरूरत पड़ने पर स्थानीय राहत शिविरों का उपयोग करें और पानी भरे रास्तों या पुलों को पार करने से बचें. साथ ही अफवाहों पर विश्वास न करें और उन्हें फैलाने से भी परहेज करें.

