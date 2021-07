चिपलून से रायगढ़ तक हाहाकारी सैलाब, हजारों लोग फंसे, हेलिकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू

उत्तर भारत से इतर मॉनसून ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में तबाही मचा दी है. लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में बाढ़ (Floods) जैसे हालात हो गए हैं. नदियां उफान पर हैं, नाले भी डरावना रूप ले चुके हैं और कई जगह गांवों से संपर्क टूट चुका है. बाढ़ के महासंकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में कैसी स्थिति है, जानिए...

लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत



लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के रायगढ़ में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है. अबतक रायगढ़ के महाड इलाके में कुल 36 लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, बीती शाम तीन अलग-अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई थी. इनमें से एक जगह 32 शव मिले हैं, जबकि चार शव दूसरी जगह मिले हैं. यहां से 15 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है. एनडीआरएफ की टीमें यहां पर राहत-बचाव का काम कर रही हैं.



विदर्भ इलाके में कुदरत की तबाही...

महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है. रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर, नागपुर, अकोला, सतारा, नासिक में तो मानो आफत बरसी है. यहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और कोस्टगार्ड को उतारना पड़ा है.



यहां चंद्रपुर जिले के गड़चांदुर शहर के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश इस युवक पर भारी पड़ गई. युवक एक-दो बार संभलने की कोशिश की लेकिन लहरों का उफान इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया है पानी में बह गया. कोल्हापुर जिले के चंदगड़ तहसील के कडलगे खुर्द में भी ऐसा ही हुआ, बाइक सवार युवक को पानी भरा रास्ता पार करना भारी पड़ गया, पानी की तेज धार में युवक बह गया.



ठाणे के भिवंडी में भी यही हाल है, जहां मूसलाधार बारिश से भिवंडी इलाका पानी-पानी हो गया. लोगों के घरों में पानी घुस गया, घरों से लोगों को बचाने के लिए आपदा मोचन बल को लगाना पड़ा. यहां पर लोगों को बचाने के लिए टीडीआरएफ (TDRF) के जवानों को मशक्कत करनी पड़ रही है.



नौसेना बचाव करने के लिए उतरी...

बता दें कि इनसे अलग कोल्हापुर में पिछले दो दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है. इतनी बारिश कि पंचगंगा नदी का जलस्तर करीब 45 फीट 7 इंच तक पहुंच गया है. मूसलाधार बारिश से नागपुर में भी त्राहिमाम है, आसमान से बादल बरसे तो नागपुर की हिगना नदी में उफान आ गया. बाढ़ के पानी में फंसे में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम बड़ी मुश्किल से बचा पाई.



#WATCH | Maharashtra: National Disaster Response Force (NDRF) team shifts people from Chikhali in Kolhapur district to safer locations. Several parts of the state are facing floods due to incessant rainfall.



