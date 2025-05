Covid Cases in India: महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 43 नए मामले, मुंबई में सबसे ज्यादा 35 मरीज

महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ते दिख रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 25 मई को कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आए हैं. इनमें से सबसे अधिक 35 मामले मुंबई से सामने आए हैं, जिससे महानगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है. अन्य आठ मामले राज्य के अलग-अलग जिलों से रिपोर्ट हुए हैं.

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सभी संक्रमित मरीजों की हालत स्थिर है और उन्हें होम आइसोलेशन या अस्पतालों में आवश्यक देखरेख दी जा रही है. एक्सपर्ट ने नागरिकों से सतर्कता बरतने, मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है.



देश में कोविड-19 मामलों में फिर तेजी, दो नए वेरिएंट मिले

देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. भारतीय SARS-CoV-2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दो नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 भारत में पाए गए हैं. इनमें से NB.1.8.1 का एक मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला, जबकि LF.7 के चार मामले मई में रिपोर्ट हुए हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन दोनों वेरिएंट्स को “Variants Under Monitoring” यानी निगरानी वाले वेरिएंट्स की श्रेणी में रखा है. हालांकि इन्हें फिलहाल न तो “Variants of Concern” (VOC) और न ही “Variants of Interest” (VOI) के रूप में बांटा गया है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन और एशिया के अन्य देशों में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के पीछे यही वेरिएंट्स जिम्मेदार हो सकते हैं.

भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल से सामने आए हैं, जहां मई महीने में 273 मरीज एक्टिव थे. इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कर्नाटक में शनिवार को 5 नए मामले सामने आए, जिससे कुल एक्टिव मामलों की संख्या 38 हो गई. इनमें से बेंगलुरु में 32 केस हैं. बेंगलुरु में कोविड से एक 84 वर्षीय बुजुर्ग की मौत भी हुई है. इसके अलावा, एक 9 महीने का बच्चा भी संक्रमित पाया गया है.

दिल्ली में गुरुवार को 23 नए मामले सामने आए. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से तैयार है और नए वेरिएंट सामान्य फ्लू जैसे ही हैं.