जिस प्रेमिका के चक्कर में छोड़ गई बीवी, उसने चला लिया कहीं और चक्कर, प्रेमी ने चाकू से गोदा

पुणे के हिंजेवड़ी में 18 वर्षीय युवती पर उसके विवाहित प्रेमी योगेश भालेराव ने दो साथियों के साथ चॉपर से हमला किया. युवती गंभीर रूप से घायल हुई और अस्पताल में भर्ती है. प्रेम संबंधों में धोखा मिलने पर आरोपी ने वारदात की. पुलिस ने योगेश, प्रेम वाघमारे और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है.

दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया, प्रेमी ने लड़की को चाकू से गोदा (Photo: ITG)
दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया, प्रेमी ने लड़की को चाकू से गोदा (Photo: ITG)

महाराष्ट्र में पुणे के आईटी हब हिंजेवड़ी में प्रेम प्रसंग के चलते एक 18 वर्षीय युवती पर चाकू से हमला किया गया. इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. इस मामले में हिंजेवड़ी पुलिस ने उसके प्रेमी योगेश भालेराव, प्रेम लक्ष्मण वाघमारे और एक नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के अनुसार, 18 साल की युवती और आरोपी योगेश के बीच पिछले कुछ महीनों से प्रेम संबंध थे. योगेश शादीशुदा है और जब उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो वह उसे छोड़कर चली गई. आरोपी ने 18 वर्षीय युवती पर शादी का दबाव बनाया. तब उसे पता चला कि प्रेमिका का किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध है. जिससे योगेश नाराज हो गया. 

इसी गुस्से में शनिवार शाम करीब 4:15 बजे योगेश ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हिंजेवड़ी के साखरे वस्ती में अपनी प्रेमिका पर चॉपर से हमला कर दिया. उस पर चॉपर से कई वार किए गए. उसके हाथ, मुंह और अन्य हिस्सों पर चोटें आईं. लड़की को तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. हिंजेवड़ी पुलिस ने यह जानकारी दी है. पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया है. सहायक पुलिस आयुक्त कुर्हाड़े और पुलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे ने यह जानकारी दी है.
 

