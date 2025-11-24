scorecardresearch
 

ऑफिस में प्यार, संबंध बने, शादी के डर से नौकरी छोड़ मुंबई भागा लड़का... अजब प्रेम की गजब कहानी

कोलकाता की एक महिला से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के बाद आरोपी युवक शहर छोड़कर मुंबई भाग गया. युवक ने नौकरी बदल ली, नंबर बदल दिया और विदेश जाने की तैयारी भी कर ली थी. महिला की शिकायत पर कसबा पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए उसे ट्रैक किया और मुंबई से गिरफ्तार कर लिया.

सोशल मीडिया के जरिए पकड़ा गया आरोपी. (Photo: Representational)
कोलकाता की एक महिला ने अपने सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और रोज मिलते-जुलते थे. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए.

शादी का दबाव बढ़ा तो बदल लिया रवैया
महिला ने बताया कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक दूरी बनाने लगा. धीरे-धीरे उसने बात करना कम कर दिया और मिलने से भी कतराने लगा. इससे महिला को शक हुआ कि वह शादी से बचना चाहता है.

नौकरी छोड़ी, फोन नंबर बदलकर मुंबई भागा
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक ने अचानक कोलकाता की अपनी नौकरी छोड़ दी और मुंबई जाकर नई नौकरी जॉइन कर ली. उसने अपना फोन नंबर भी बदल दिया ताकि महिला उससे संपर्क न कर सके. पुलिस के मुताबिक, वह विदेश भागने की भी तैयारी कर रहा था और उसका वीज़ा प्रोसेस हो चुका था.

सोशल मीडिया के जरिए पकड़ा गया आरोपी
जब महिला आरोपी से संपर्क नहीं कर पाई, तो उसने कसबा थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच शुरू की और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ढूंढ निकालीं. पुलिस ने एक फर्जी आईडी बनाकर उससे बातचीत शुरू की. युवक ने इसे नई पहचान समझकर जवाब दिए, जिससे उसकी लोकेशन और मुंबई की कंपनी में नौकरी की जानकारी मिल गई.

मुंबई में धर दबोचा गया आरोपी
जानकारी पुख्ता होने पर कसबा पुलिस की टीम मुंबई पहुंची और रविवार को युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि शादी का वादा कर संबंध बनाने के पीछे उसका इरादा क्या था और क्या वह सच में विदेश भागने की कोशिश कर रहा था.

Advertisement
