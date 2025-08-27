सातारा: गणेश चतुर्थी के अवसर पर 500 छात्रों ने मानव श्रृंखला से बनाई भगवान गणेश की विशाल आकृति

सातारा जिले के कराड तालुका स्थित मलकापुर में गणेशोत्सव के अवसर पर एक अनोखा और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया. श्री मलाइ देवी शिक्षा संस्थान के आनंदराव चव्हाण विद्यालय के करीब 500 विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रांगण में मानव श्रृंखला बनाकर भगवान गणेश की भव्य प्रतिकृति तैयार की.

विद्यालय के अध्यक्ष अशोक राव थोरात के मार्गदर्शन में यह उपक्रम संपन्न हुआ. सुबह से ही विद्यार्थी विद्यालय के मैदान में इकट्ठा हुए और शिक्षकों के सहयोग से किए गए संयुक्त नियोजन से कुछ ही घंटों में गणराय की आकर्षक छवि साकार हो गई. इस दृश्य को देखने के लिए स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

मानव श्रृंखला बनाकर भगवान गणेश की भव्य प्रतिकृति तैयार

आनंदराव चव्हाण विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी हर साल विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक उपक्रम करते आए हैं. इस बार गणेशोत्सव पर विद्यार्थियों द्वारा की गई यह अनोखी पहल राज्यभर में सराहनीय मानी जा रही है.

गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है. ऐसे में विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई मानव प्रतिकृति न सिर्फ कराड तालुका बल्कि पूरे सातारा जिले और महाराष्ट्रभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस पहल ने विद्यार्थियों की टीमवर्क और रचनात्मकता का परिचय दिया है.

गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है

स्थानीय लोगों ने इस उपक्रम की तारीफ की और इसे एक प्रेरणादायक प्रयास बताया. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने समर्पण और अनुशासन का परिचय देते हुए गणराय की प्रतिकृति को सावधानीपूर्वक बनाया. यह आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ.

(रिपोर्ट- सकलेन मुलाणी)

