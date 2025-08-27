scorecardresearch
 

Feedback

सातारा: गणेश चतुर्थी के अवसर पर 500 छात्रों ने मानव श्रृंखला से बनाई भगवान गणेश की विशाल आकृति

कराड मलकापुर के 500 विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर गणराय की भव्य प्रतिकृति तैयार की. यह आयोजन गणेशोत्सव के अवसर पर हुआ और स्थानीय लोगों ने इसे सराहा. विद्यार्थियों की टीमवर्क और रचनात्मकता इस कार्यक्रम की खासियत रही.

Advertisement
X
500 छात्रों ने मानव श्रृंखला से बनाया गणराय का भव्य रूप (Photo: Screengrab)
500 छात्रों ने मानव श्रृंखला से बनाया गणराय का भव्य रूप (Photo: Screengrab)

सातारा जिले के कराड तालुका स्थित मलकापुर में गणेशोत्सव के अवसर पर एक अनोखा और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया. श्री मलाइ देवी शिक्षा संस्थान के आनंदराव चव्हाण विद्यालय के करीब 500 विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रांगण में मानव श्रृंखला बनाकर भगवान गणेश की भव्य प्रतिकृति तैयार की.

विद्यालय के अध्यक्ष अशोक राव थोरात के मार्गदर्शन में यह उपक्रम संपन्न हुआ. सुबह से ही विद्यार्थी विद्यालय के मैदान में इकट्ठा हुए और शिक्षकों के सहयोग से किए गए संयुक्त नियोजन से कुछ ही घंटों में गणराय की आकर्षक छवि साकार हो गई. इस दृश्य को देखने के लिए स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

मानव श्रृंखला बनाकर भगवान गणेश की भव्य प्रतिकृति तैयार

सम्बंधित ख़बरें

Natures Fury: Destruction in Jammu and Kashmir, Himachal; 31 Dead
देश में बाढ़-भूस्खलन से तबाही, गणेशोत्सव की रौनक; देखें नॉन स्टॉप 100 
गणेशोत्सव पर इस पंडाल की अनोखी पहल, तैयार किए 'इको फ्रेंडली मोदक', देखें  
Uddhav Thackeray with Raj Thackeray during the former's birthday celebration. (PTI/ File)
महाराष्ट्र: परिवार के साथ राज ठाकरे के घर जाएंगे उद्धव... BMC चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज 
Ganesh Chaturthi Bhog 2025
गणेशोत्सव पर बनाएं अलग-अलग तरह के मोदक, जानें ये आसान और टेस्टी रेसिपीज 
मुंबई से लेकर गोवा तक..इस साल इन 5 शहरों में देखें सबसे भव्य गणेशोत्सव 

आनंदराव चव्हाण विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी हर साल विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक उपक्रम करते आए हैं. इस बार गणेशोत्सव पर विद्यार्थियों द्वारा की गई यह अनोखी पहल राज्यभर में सराहनीय मानी जा रही है.

गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है. ऐसे में विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई मानव प्रतिकृति न सिर्फ कराड तालुका बल्कि पूरे सातारा जिले और महाराष्ट्रभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस पहल ने विद्यार्थियों की टीमवर्क और रचनात्मकता का परिचय दिया है.

Advertisement

गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है

स्थानीय लोगों ने इस उपक्रम की तारीफ की और इसे एक प्रेरणादायक प्रयास बताया. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने समर्पण और अनुशासन का परिचय देते हुए गणराय की प्रतिकृति को सावधानीपूर्वक बनाया. यह आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ.

(रिपोर्ट- सकलेन मुलाणी)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement