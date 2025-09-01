scorecardresearch
 

दो का पैर टूटा, चार की हालत गंभीर...कल्याण की बिल्डिंग में छठी मंजिल से गिरी लिफ्ट

महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम की रॉयस बिल्डिंग में छठी मंजिल से लिफ्ट गिरने पर बड़ा हादसा हो गया. लिफ्ट में फंसे आठ लोगों में चार गंभीर घायल हुए और दो के पैर टूट गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. निवासियों ने खराब लिफ्ट चलाने का आरोप लगाया और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर मनपा से जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

छठी मंजिल से लिफ्ट गिरने से 6 लोग घायल हो गए (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम के गांधारी इलाके में रॉयस बिल्डिंग में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. यहां बिल्डिंग की छठी मंजिल से लिफ्ट अचानक गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ. इस हादसे में लिफ्ट में फंसे आठ लोगों में से चार गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा दो लोगों के पैर में फ्रैक्चर हो गये हैं. उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ को मुंबई के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब कुछ लोग रॉयस बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर रहने वाले अंकित मेस्त्री के घर गणेश दर्शन के लिए गए थे. लिफ्ट के अचानक गिरने से अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय निवासियों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया.

निवासियों के अनुसार, यह स्पष्ट था कि पिछले कई दिनों से लिफ्ट का रखरखाव चल रहा था. हालांकि, निवासियों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि खराब लिफ्ट का संचालन किया जा रहा था. रॉयस बिल्डिंग कुल आठ मंजिला है और इसमें दो लिफ्टें लगी हैं. सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करके नागरिकों की जान से खिलवाड़ किए जाने पर रोष व्यक्त किया जा रहा है. इस दुर्घटना ने रॉयस बिल्डिंग की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है. स्थानीय लोग मनपा अधिकारियों से तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

