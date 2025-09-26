India Today Conclave Mumbai: इंडिया टुडे मुंबई कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन, मंच पर होंगे श्रीकांत शिंंदे, रानी मुखर्जी समेत कई दिग्गज

त्योहारी सीजन की खबरों के बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) इस साल अपने वार्षिक मुंबई एडिशन के साथ 25 सितंबर से शुरू हो चुका है. यह कार्यक्रम मुंबई के होटल 'द सेंट रेजिस' में हो रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है. इंडिया के इस सबसे खास आइडियाज और डायलॉग के मंच पर राजनीति से लेकर फिल्म, विज्ञान और बिजनेस इंडस्ट्री तक के कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं.
पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सेशन से हुई. वहीं, दूसरे दिन यानी आज के कार्यक्रम की शुरुआत एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार के सेशन से शुरू होगा.
कार्यक्रम के पहले दिन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, आदित्य ठाकरे, एकता कपूर और डीवाई चंद्रचूड़ जैसी हस्तियों ने शिरकत की.
आज ये मेहमान करेंगे शिरकत...
बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप का 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव' (India Today Conclave) एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां दुनियाभर के राजनीतिज्ञ, विजनरी और चेंजमेकर हस्तियां, साथ ही कारोबार, विज्ञान, टेक्नॉलजी, सिनेमा, खेल और कला के दिग्गज शामिल होकर अपनी बातें साझा करते हैं. यहां न केवल विचार व्यक्त किए जाते हैं, बल्कि यह मंच दूसरों को प्रेरित भी करता है और भविष्य की नई परिभाषा बनाने में मदद करता है. सालों से यह मंच दुनिया की सबसे प्रभावशाली आवाजों का स्वागत करता रहा है और विचार नेतृत्व के सबसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी पहचान बना चुका है.
यह भी पढ़ें: India Today Conclave Mumbai: इंडिया टुडे मुंबई कॉन्क्लेव का हुआ आगाज़, CM फडणवीस, शुभांशु शुक्ला सहित मंच पर ये दिग्गज
इस साल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 2025 भारत की सबसे प्रभावशाली आवाजों की ऊर्जा, रचनात्मकता और दृष्टि को एक साथ पेश कर रहा है. यह एडिशन दूरदर्शी नेताओं, एंटरप्रेन्योर, कल्चरल आइकॉन, पॉलिसी मेकर, एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट का अनोखा संगम होगा, जो इसे एक सच्चा ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म बनाएगा.
क्यों खास है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव?
ये एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग बहस करने, विश्लेषण करने, प्रेरित करने और समाधान सुझाने के लिए एक साथ आते हैं. बीते दो दशकों में कॉन्क्लेव ने ग्लोबल लेवल पर दुनिया की नब्ज समझने, बिखरी घटनाओं को जोड़ने और अगले बड़े ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करने का काम किया है.