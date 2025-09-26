scorecardresearch
 

India Today Conclave Mumbai: इंडिया टुडे मुंबई कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन, मंच पर होंगे श्रीकांत शिंंदे, रानी मुखर्जी समेत कई दिग्गज

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव भारत का पहला और अनोखा इंटेलिजेंस एक्सचेंज है, जो सभी स्टेकहोल्डर्स को सकारात्मक बदलाव के एजेंडे पर काम करने के लिए एक साथ लाता है. यह मंच हर तथ्य की गहनता से पड़ताल करता है और हर सही आवाज को अधिक ताकत और प्रभाव देता है.

मुंबई में सजा है सितारों का संगम (Photo: ITG)
मुंबई में सजा है सितारों का संगम (Photo: ITG)

त्योहारी सीजन की खबरों के बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) इस साल अपने वार्षिक मुंबई एडिशन के साथ 25 सितंबर से शुरू हो चुका है. यह कार्यक्रम मुंबई के होटल 'द सेंट रेजिस' में हो रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है. इंडिया के इस सबसे खास आइडियाज और डायलॉग के मंच पर राजनीति से लेकर फिल्म, व‍िज्ञान और बिजनेस इंडस्ट्री तक के कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं. 

पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सेशन से हुई. वहीं, दूसरे दिन यानी आज के कार्यक्रम की शुरुआत एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार के सेशन से शुरू होगा.

कार्यक्रम के पहले दिन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, आदित्य ठाकरे, एकता कपूर और डीवाई चंद्रचूड़ जैसी हस्तियों ने शिरकत की.

आज ये मेहमान करेंगे शिरकत...

  • रोहित पवार, विधायक, करजात-जामखेड, महाराष्ट्र.
  • श्रीकांत शिंदे, लोकसभा सांसद, कल्याण, महाराष्ट्र.
  • हर्ष संघवी, गृह राज्य मंत्री, गुजरात सरकार.
  • योगेंद्र यादव, राजनीतिक कार्यकर्ता, संस्थापक, स्वराज इंडिया.
  • अश्विनी उपाध्याय, वकील.
  • ओम प्रकाश रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत.
  • मीरा शंकर, पूर्व भारतीय राजदूत (अमेरिका).
  • जावेद अशरफ़, पूर्व भारतीय राजदूत (फ्रांस, सिंगापुर).
  • अजय बिसारिया, पूर्व उच्चायुक्त (पाकिस्तान, कनाडा).
  • प्राची, संस्थापक, बैकस्टेज सिब्लिंग्स.
  • राघव, संस्थापक, बैकस्टेज सिब्लिंग्स.
  • राजेंद्र सिंह, जल संरक्षण विशेषज्ञ.
  • किरण राव, फ़िल्ममेकर, सह-संस्थापक, पानी फ़ाउंडेशन.
  • पूनम मुत्तरेजा, कार्यकारी निदेशक, पॉप्युलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ इंडिया.
  • वॉल्टर सी. लैडविग III, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, किंग्स कॉलेज लंदन.
  • लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संयोजक, पीएमओ.
  • श्रीकांत वेलमाकन्नी, सह-संस्थापक, फ़्रैक्टल.
  • आर. चंद्रशेखर, पूर्व अध्यक्ष, नैसकॉम, पूर्व आईटी सचिव.
  • दीप मुखर्जी, पार्टनर और डायरेक्टर, बीसीजी.
  • डॉ. पी. मुरली डोराइसामी, प्रोफ़ेसर, ड्यूक यूनिवर्सिटी.
  • सोहराब खुर्शुशाही, संस्थापक, SOHFIT, सह-संस्थापक, द फंक लैब.
  • रीता मेहता, पावरलिफ्टर.
  • हरमनप्रीत सिंह, कप्तान, भारतीय हॉकी टीम.
  • डॉ. सज्जिद ज़ेड. चिनॉय, एमडी और चीफ़ इंडिया इकॉनॉमिस्ट, जेपी मॉर्गन.
  • डॉ. समीरन चक्रवर्ती, चीफ़ इकॉनॉमिस्ट, सिटीबैंक इंडिया.
  • तन्वी गुप्ता जैन, चीफ़ इंडिया इकॉनॉमिस्ट, यूबीएस.
  • आशीष चौहान, सीईओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज.
  • राउल जॉन अजू, एआई टेक प्रोडिजी.
  • प्रफुल्ल केतकर, संपादक, ऑर्गनाइज़र, लेखक.
  • तुषार गांधी, लेखक, वरिष्ठ संपादक, हिस्ट्री सेल.
  • कौस्तुभ धवसे, मुख्य सलाहकार (निवेश और रणनीति), महाराष्ट्र मुख्यमंत्री.
  • आशीष शेलार, कैबिनेट मंत्री, आईटी व सांस्कृतिक मामले, महाराष्ट्र.
  • वरुण सरदेसाई, विधायक, बांद्रा ईस्ट, महाराष्ट्र.
  • रानी मुखर्जी, अभिनेत्री.
  • मीरन चड्ढा बोरवांकर, पूर्व आईपीएस, लेखिका.

बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप का 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव' (India Today Conclave) एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां दुनियाभर के राजनीतिज्ञ, विजनरी और चेंजमेकर हस्तियां, साथ ही कारोबार, विज्ञान, टेक्नॉलजी, सिनेमा, खेल और कला के दिग्गज शामिल होकर अपनी बातें साझा करते हैं. यहां न केवल विचार व्यक्त किए जाते हैं, बल्कि यह मंच दूसरों को प्रेरित भी करता है और भविष्य की नई परिभाषा बनाने में मदद करता है. सालों से यह मंच दुनिया की सबसे प्रभावशाली आवाजों का स्वागत करता रहा है और विचार नेतृत्व के सबसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी पहचान बना चुका है.

इस साल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 2025 भारत की सबसे प्रभावशाली आवाजों की ऊर्जा, रचनात्मकता और दृष्टि को एक साथ पेश कर रहा है. यह एडिशन दूरदर्शी नेताओं, एंटरप्रेन्योर, कल्चरल आइकॉन, पॉलिसी मेकर, एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट का अनोखा संगम होगा, जो इसे एक सच्चा ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म बनाएगा.

क्यों खास है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव?

ये एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग बहस करने, विश्लेषण करने, प्रेरित करने और समाधान सुझाने के लिए एक साथ आते हैं. बीते दो दशकों में कॉन्क्लेव ने ग्लोबल लेवल पर दुनिया की नब्ज समझने, बिखरी घटनाओं को जोड़ने और अगले बड़े ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करने का काम किया है.

