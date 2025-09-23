त्योहारी सीजन की खबरों के बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) इस साल अपने वार्षिक मुंबई एडिशन के साथ 25-26 सितंबर को द सेंट रेजिस मुंबई में शुरू हो रहा है. इंडिया के इस सबसे खास आइडियाज और डायलॉग के मंच पर राजनीति से लेकर फिल्म, व‍िज्ञान और बिजनेस इंडस्ट्री तक के कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं. पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सेशन से होगी.

बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप का 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव' (India Today Conclave) एक प्रभावशाली मंच है, जो दुनियाभर के राजनीतिज्ञों, विजनरी और चेंजमेकर हस्त‍ियां, कारोबार, विज्ञान, टेक्नॉलजी, सिनेमा, खेल और कला की दुनिया के द‍िग्गज यहां आकर न सर्फि अपनी बात रखते हैं, बल्क‍ि वे दूसरों को प्रेरित करते हैं और भविष्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं. सालों से ये मंच दुनिया की सबसे प्रभावशाली आवाजों का स्वागत करता रहा है और विचार नेतृत्व के सबसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी जगह मजबूत की है.

इस साल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 2025 भारत की सबसे दमदार आवाजों की ऊर्जा, रचनात्मकता और दृष्टि को एक साथ लेकर आ रहा है. यह एडिशन दूरदर्शी नेताओं, एंटरप्रेन्योर, कल्चरल आइकॉन, पॉलिसी मेकर, एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट का अद्भुत संगम होगा जो इसे सचमुच एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म बनाएगा.

Advertisement

इस साल के प्रमुख वक्ता और चीफ गेस्ट

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

ले. जनरल राजेश पंत, पूर्व नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, पीएमओ

डॉ. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत

द‍ेख‍िए खाखास वक्ताओं के नाम

अनन्या बिड़ला, डायरेक्टर, आदित्य बिड़ला मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन

ले. जनरल धीरज सेठ, PVSM, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सदर्न कमांड

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, AVSM, VSM, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वेस्टर्न नेवल कमांड, मुंबई

मीरा शंकर, पूर्व भारतीय राजदूत, अमेरिका

भूमि सतीश पेडनेकर, एक्टर, आंत्रप्रेन्योर

रोहित सराफ, एक्टर

वरुण धवन, एक्टर

जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा आद‍ि

ये संगम राजनीति, वैश्विक मामलों, कारोबार, खेल और एंटरटेनमेंट की दिग्गज हस्तियों का है जो भारत की ग्लोबल स्टेज पर भविष्य की दिशा पर रोशनी डालेंगे.

रजिस्ट्रेशन लिंक: India Today Conclave Mumbai 2025

वक्ताओं की सूची

देवेंद्र फडणवीस- मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला- एस्ट्रोनॉट, इसरो

आदित्य ठाकरे- अध्यक्ष, युवा सेना

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, AVSM, VSM- वेस्टर्न नेवल कमांड प्रमुख

ले. जनरल धीरज सेठ, PVSM, AVSM- सदर्न कमांड प्रमुख

एयर मार्शल सुरत सिंह, AVSM VM VSM- ईस्टर्न एयर कमांड प्रमुख

प्रो. अजय गुडावर्ती- सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, जेएनयू

प्रो. नरेंद्र जाधव- अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य

सदानंद श्रीधर मोरे- लेखक, कवि और इतिहासकार

लिडियन नदास्वरम- पियानो प्रोडिजी

भूमि सतीश पेडनेकर- एक्टर, एंटरप्रेन्योर

मधुसूदन केला- प्रमोटर, MK Ventures

निलेश शाह- MD, कोटक महिंद्रा AMC

प्रमोद गुब्बी- को-फाउंडर, Marcellus

अमृता फडणवीस- बैंकर, सिंगर, सोशल वर्कर

अनन्या बिड़ला- डायरेक्टर, आदित्य बिड़ला मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन

अमिताभ तिवारी- मैनेजिंग पार्टनर, Ascendia Strategies

यशवंत देशमुख- फाउंडर, CVoter Foundation

प्रदीप गुप्ता- CMD, Axis My India

यश भानगे- फाउंडर & COO, Hunger Inc. Hospitality

अखिल अय्यर- फाउंडर, Benne and The Artist Collective

कवन कुट्टप्पा- फाउंडर, Naru Noodle Bar

विंसलो टकर- प्रेसिडेंट और GM, Eli Lilly India

डॉ. शशांक जोशी- सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट

डॉ. अवि रॉय- को-फाउंडर, Founders Health और London Longevity Club

प्रशांत, कुणाल, अनुज और रुद्र- डांसर्स

एकता कपूर- फाउंडर, बालाजी टेलीफिल्म्स

डॉ. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़- पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत

वरुण धवन- एक्टर

जाह्नवी कपूर- एक्टर

रोहित सराफ- एक्टर

सान्या मल्होत्रा- एक्टर

रोहित पवार- विधायक, महाराष्ट्र

श्रीकांत शिंदे- सांसद, कल्याण

हर्ष सांघवी- विधायक, गुजरात

ओमप्रकाश रावत- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

योगेंद्र यादव- राजनीतिक कार्यकर्ता, संस्थापक, स्वराज इंडिया

अश्विनी उपाध्याय- वकील

मीरा शंकर- पूर्व राजदूत, अमेरिका

जावेद अशरफ- पूर्व राजदूत, फ्रांस और सिंगापुर

अजय बिसारिया- पूर्व हाई कमिश्नर, पाकिस्तान, कनाडा

प्राची और राघव- फाउंडर, Backstage Siblings

राजेंद्र सिंह- जल संरक्षण कार्यकर्ता

किरण राव- फिल्ममेकर, को-फाउंडर, पानी फाउंडेशन

पूनम मुत्तरेजा- Executive Director, Population Foundation of India

वॉल्टर सी. लैडविग III- प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

ले. जनरल राजेश पंत- पूर्व साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, पीएमओ

कमल जेड.गलाल- मिस्र के राजदूत

हसन मोहसिनी फरद- कौंसल जनरल, ईरान, मुंबई

अलेक्जेंडर फुर्सोव- कार्यवाहक कौंसल जनरल, रूस, मुंबई

सोहराब खुश्रुशाही- फाउंडर, SOHFIT

रीता मेहता- पावरलिफ्टर

डॉ. पी. मुरली दोराइसामी- प्रोफेसर, ड्यूक यूनिवर्सिटी

श्रीकांत वेलमकन्नी- को-फाउंडर, Fractal

आर. चंद्रशेखर- पूर्व अध्यक्ष, NASSCOM

दीप मुखर्जी- पार्टनर, BCG

राउल जॉन अजु- AI टेक प्रोडिजी

डॉ. सज्जिद जे. चिनॉय- JP Morgan

डॉ. समीरन चक्रवर्ती- Citibank

तन्वी गुप्ता जैन- UBS

अशोक चौहान- CEO, NSE

प्रफुल्ल केतकर- संपादक, Organiser

तुषार गांधी- लेखक, इतिहास सेल

कौस्तुभ धवसे- चीफ एडवाइजर, महाराष्ट्र CM

आशीष शेलार- IT और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री

वरुण सरदेसाई- विधायक, महाराष्ट्र

अनु रंजन- प्रेसिडेंट, इंडियन टेलीविजन अकादमी

हरमनप्रीत सिंह- कप्तान, भारतीय हॉकी टीम

रानी मुखर्जी- एक्टर

क्यों खास है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव?

Advertisement

ये एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग बहस करने, विश्लेषण करने, प्रेरित करने और समाधान सुझाने के लिए एक साथ आते हैं. बीते दो दशकों में कॉन्क्लेव ने ग्लोबल लेवल पर दुनिया की नब्ज समझने, बिखरी घटनाओं को जोड़ने और अगले बड़े ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करने का काम किया है.

---- समाप्त ----