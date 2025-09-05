गणपति विसर्जन से पहले पुणे में गैंगवार, NCP नेता के हत्यारोपी के बेटे का बीच सड़क मर्डर

पुणे के नाना पेठ इलाके में गणपति विसर्जन की पूर्व संध्या पर खूनी गैंगवार ने शहर को दहला दिया. इस हिंसक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे शहर में संगठित अपराध बढ़ने का डर फिर से उभर आया है. मृतक की पहचान गोविंद कोमकर के रूप में हुई है, जो 2024 में एनसीपी के पूर्व कॉरपोरेटर वनराज आंदेकर की हाई-प्रोफाइल हत्या के आरोपी गणेश कोमकर का बेटा था. क्राइम डीसीपी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने गोविंद पर तीन गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह घटना वनराज आंदेकर की सनसनीखेज हत्या की पहली बरसी के ठीक पहले हुई. रास्ता पेठ-रविवार पेठ वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वनराज आंदेकर की की 1 सितंबर, 2024 को नाना पेठ में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सीसीटीवी फुटेज में दर्जनभर हमलावर बाइक पर आते, स्ट्रीटलाइट्स बंद करते और बंदूक व हथियारों से क्रूर हमला करते दिखे थे. पुलिस ने बाद में 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें वनराज आंदेकर की बहन संजीवनी कोमकर, उनके पति जयंत कोमकर और गैंगस्टर सोमनाथ गायकवाड़ शामिल थे.

जांच में खुलासा हुआ कि हत्या का कारण लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद था, जिसमें वनराज आंदेकर ने कथित तौर पर एक अतिक्रमण-विरोधी अभियान के दौरान अपनी बहन संजीवनी की दुकान तुड़वा दी थी. इस साजिश को सोमनाथ गायकवाड़ गैंग की मदद से अंजाम दिया गया था, जो विजय आंदेकर के आपराधिक गैंग से अलग होकर बना प्रतिद्वंद्वी गैंग था.

बढ़ता तनाव और बदले की साजिश

कुछ दिन पहले ही पुणे पुलिस ने ​वनराज आंदेकर के वफादारों की एक बदले की साजिश को नाकाम किया था. वनराज आंदेकर की पहली पुण्यतिथि से पहले सोमनाथ गायकवाड़ और उसके सहयोगी अनिकेत दुधभाते के रिश्तेदारों को निशाना बनाने की योजना थी. गिरफ्तार संदिग्ध दत्ता काले ने स्वीकार किया कि उसने हमले के लिए रेकी की थी.

शहर में दहशत और एक्शन में पुलिस

गोविंद कोमकर की हत्या ने पुणे में गैंगवार को फिर से हवा दे दी है. डीसीपी (क्राइम) निखिल पिंगले ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम 7:45 बजे हुई, जब गोविंद ट्यूशन से लौट रहा था. प्रारंभिक जांच में वनराज आंदेकर के भतीजे को संदिग्ध माना जा रहा है. छह क्राइम ब्रांच टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हैं.

पुणे में गणेशोत्सव के दौरान यह घटना कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रही है. पिछले साल भी नाना पेठ में वनराज आंदेकर की हत्या ने शहर को हिलाकर रख दिया था. अब गोविंद कोमकर की हत्या ने गैंगवार की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

