पहले ऑटो और फिर ट्रक से टकराई SUV कार, रत्नागिरी में 4 साल के मासूम समेत 5 की मौत

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक तेज रफ्तार एसयूवी के एक ऑटो-रिक्शा और ट्रक से टकराने से एक बच्चे और चार अन्य लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार रात करीब 10:30 बजे रत्नागिरी में कराड-चिपलून रोड पर पिंपरी खुर्द गांव में हुई. रत्नागिरी मुंबई से 300 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित है.

उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे सहित चार लोग सवार थे. इसके बाद, यह ऑटो-रिक्शा कुछ दूर तक घसीटता चला गया. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद एसयूवी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई. ऑटो-रिक्शा में सवार चार लोगों और एसयूवी चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पुणे के पार्वती इलाके के निवासी 65 साल के इब्राहिम इस्माइल लोन, 50 साल के नियाज मोहम्मद हुसैन सय्यद, 40 साल की शबाना नियाज सय्यद, 4 साल के हैदर नियाज सय्यद और उत्तराखंड निवासी एसयूवी चालक 28 साल के आसिफ हकीमुद्दीन सैफी के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

---- समाप्त ----