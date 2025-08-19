scorecardresearch
 

पहले ऑटो और फिर ट्रक से टकराई SUV कार, रत्नागिरी में 4 साल के मासूम समेत 5 की मौत

रत्नागिरी में कराड-चिपलून रोड पर तेज रफ्तार एसयूवी ने ऑटो-रिक्शा और फिर ट्रक से टक्कर मार दी, जिससे एक बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई. हादसा सोमवार रात पिंपरी खुर्द गांव के पास हुआ. मृतकों में पुणे और उत्तराखंड निवासी शामिल हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रत्नागिरी में सड़क हादसे में 4 साल के मासूम समेत 5 की मौत (Photo: Representional Image)
रत्नागिरी में सड़क हादसे में 4 साल के मासूम समेत 5 की मौत (Photo: Representional Image)

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक तेज रफ्तार एसयूवी के एक ऑटो-रिक्शा और ट्रक से टकराने से एक बच्चे और चार अन्य लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार रात करीब 10:30 बजे रत्नागिरी में कराड-चिपलून रोड पर पिंपरी खुर्द गांव में हुई. रत्नागिरी मुंबई से 300 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित है.

उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे सहित चार लोग सवार थे. इसके बाद, यह ऑटो-रिक्शा कुछ दूर तक घसीटता चला गया. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद एसयूवी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई. ऑटो-रिक्शा में सवार चार लोगों और एसयूवी चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पुणे के पार्वती इलाके के निवासी 65 साल के इब्राहिम इस्माइल लोन, 50 साल के नियाज मोहम्मद हुसैन सय्यद, 40 साल की शबाना नियाज सय्यद, 4 साल के हैदर नियाज सय्यद और उत्तराखंड निवासी एसयूवी चालक 28 साल के आसिफ हकीमुद्दीन सैफी के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

