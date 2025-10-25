महाराष्ट्र: पिता ने गला रेतकर की दो जुड़वां बेटियों की हत्या, फिर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने मानसिक तनाव और विवाद के चलते अपनी 4-5 साल की जुड़वां बेटियों की हत्या कर दी. घटना 21 अक्तूबर की है, जब राहुल चव्हाण अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ बाइक से वाशिम जिले के रुईगोस्ता गांव जा रहा था. रास्ते में पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिससे पत्नी गाड़ी छोड़कर अपने मायके के लिए पैदल निकल गई.

इस घटना से गुस्साए राहुल चव्हाण ने अपनी दोनों बेटियों को बुलढाना जिले के अंढेरा गांव के पास एक सुनसान इलाके में ले जाकर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी. हत्या के बाद राहुल ने आत्महत्या का विचार किया, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शनिवार को वाशिम जिले के आसेगांव पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और घटनास्थल की ओर ले जाकर शवों को बरामद किया. शवों की बदबू और सड़न की स्थिति से स्पष्ट था कि कुछ समय पहले हत्या हुई थी. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, राहुल चव्हाण पुणे में एक निजी कंपनी में कार्यरत था और दीपावली पर परिवार के साथ अपने गांव जा रहा था. पत्नी के मायके चली जाने और विवाद के कारण वह मानसिक रूप से बहुत प्रभावित हो गया था, जिससे यह भयावह कदम उठाया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की जा रही है और मानसिक स्थिति, पारिवारिक विवाद तथा हत्या के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा.

