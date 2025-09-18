Maharashtra: पालघर के केमिकल कंपनी में धमाका, एक मजदूर की मौत, 4 घायल

महाराष्ट्र के पालघर जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. जेपी उद्योगनगर स्थित लिंबाणी सॉल्ट केमिकल कंपनी में रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ. हादसे में पांच मजदूर बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बाकी चार मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां दो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक हुए धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह हादसा केमिकल रिएक्शन के दौरान सुरक्षा मानकों की चूक के कारण हुआ हो सकता है.

हालांकि, विस्फोट के असली कारण का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है. स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने कंपनी प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि फैक्ट्री में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते, जिससे इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कंपनी प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है.

रिपोर्ट- मोहम्मद हुसैन खान.