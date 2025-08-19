scorecardresearch
 

नशे में धुत्त ऑटो चालक ने महिला कांस्टेबल को घसीटा, CCTV में कैद हुई सनसनीखेज घटना

सातारा में शराब के नशे में धुत्त रिक्शा चालक ने रोकने पर महिला पुलिस कॉन्स्टेबल को ऑटो के साथ घसीटते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना खंडोबा माळ से मार्केट यार्ड तक चली और कई वाहन टकराए. CCTV में कैद इस खौफनाक दृश्य के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया.

नशे में धुत्त ऑटो चालक ने महिला कांस्टेबल को घसीटा (Photo: ITG)

महाराष्ट्र में सातारा के मध्यवर्ती क्षेत्र में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां शराब के नशे में टल्ली एक रिक्शा चालक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल द्वारा रोकने पर उसे रिक्शा के साथ घसीटते हुए ले गया. यह पूरा वाकया खंडोबा माळ से लेकर मार्केट यार्ड तक हुआ और इसका डरा देने वाला नजारा CCTV फुटेज कैमरे में कैद हो गया है.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, महिला पुलिसकर्मी ने किसी कारण से रिक्शा चालक को रोकने की कोशिश की थी. उसी दौरान उसने ऑटो भगाने की कोशिश की, जिसमें महिला पुलिस कॉन्स्टेबल सड़क पर घिसटती गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना में महिला कॉन्स्टेबल  खून से लथपथ हो गई. उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौरतलब है कि रिक्शा चालक ने भागते समय 6 से 7 दुपहिया वाहन और कई चार पहिया वाहनों को भी टक्कर मारी. 

इलाके की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना का भयावह नजारा दिखा जिसमें चलते ऑटो के पीछे महिला कॉन्सटेबल को घिसटता देखकर लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े.आखिरकार स्थानीय नागरिकों ने आरोपी रिक्शा चालक को पकड़कर जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया. सातारा पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुट गई है.
 

