scorecardresearch
 

Feedback

बाल-बाल बचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नीचे उतरते समय धंसा स्टेज, टला बड़ा हादसा

दही हांडी के अवसर पर नवी मुंबई में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें शिंदे ने शिरकत की थी. घणसोली का यह कार्यक्रम उनका अंतिम पड़ाव था. हालांकि स्टेज टूटने की घटना ने आयोजकों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे.

Advertisement
X
गनीमत रही कि स्टेज के टूटने से उपमुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई. (File Photo: PTI)
गनीमत रही कि स्टेज के टूटने से उपमुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई. (File Photo: PTI)

नवी मुंबई के घणसोली में शनिवार रात दही हांडी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा टल गया और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाल-बाल बच गए. दरअसल, शिंदे अपना अंतिम कार्यक्रम पूरा कर मंच से नीचे उतर रहे थे. तभी मंच पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चढ़ गए. अचानक बढ़े भार के चलते मंच टूटकर धंस गया और वहां अफरा-तफरी मच गई.

सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत संभाले हालात

कुछ पल के लिए लोगों की सांसें थम सी गईं, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में उपमुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हालात संभाले और शिंदे को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे के बाद भीड़ में हड़कंप मच गया और लोग एक-दूसरे को बचाने में जुट गए.

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra politics
मुंबई मेट्रो: महाराष्ट्र में ध्वजारोहण पर घमासान! शिंदे की गैरमौजूदगी से सियासी अटकलें हुईं तेज 
Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray launched a scathing attack on Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis
उद्धव ठाकरे का फडणवीस सरकार पर निशाना, शिंदे के 'दागी' मंत्रियों को हटाने की मांग 
Uddhav and Shinde face off in Delhi, allegations exchanged over the EVM.
दिल्ली में आमने-सामने उद्धव और शिंदे, EVM पर आरोप-प्रत्यारोप 
राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप, एकनाथ शिंदे का पलटवार; देखें मुंबई मेट्रो 
priyanka chaturvedi narendra modi
प्रियंका चतुर्वेदी की मोदी से मुलाकात और शिंदे-उद्धव का दिल्ली दौरा कितना संयोग, कितना प्रयोग? 

यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे का फडणवीस सरकार पर निशाना, शिंदे के 'दागी' मंत्रियों को हटाने की मांग

टल गया बड़ा हादसा

बता दें कि दही हांडी के अवसर पर नवी मुंबई में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें शिंदे ने शिरकत की थी. घणसोली का यह कार्यक्रम उनका अंतिम पड़ाव था. हालांकि स्टेज टूटने की घटना ने आयोजकों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement