बाल-बाल बचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नीचे उतरते समय धंसा स्टेज, टला बड़ा हादसा

नवी मुंबई के घणसोली में शनिवार रात दही हांडी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा टल गया और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाल-बाल बच गए. दरअसल, शिंदे अपना अंतिम कार्यक्रम पूरा कर मंच से नीचे उतर रहे थे. तभी मंच पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चढ़ गए. अचानक बढ़े भार के चलते मंच टूटकर धंस गया और वहां अफरा-तफरी मच गई.

सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत संभाले हालात

कुछ पल के लिए लोगों की सांसें थम सी गईं, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में उपमुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हालात संभाले और शिंदे को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे के बाद भीड़ में हड़कंप मच गया और लोग एक-दूसरे को बचाने में जुट गए.

टल गया बड़ा हादसा

बता दें कि दही हांडी के अवसर पर नवी मुंबई में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें शिंदे ने शिरकत की थी. घणसोली का यह कार्यक्रम उनका अंतिम पड़ाव था. हालांकि स्टेज टूटने की घटना ने आयोजकों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे.

