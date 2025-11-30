scorecardresearch
 
चलती ट्रेन से उतरते समय महिला का बैलेंस बिगड़ा, प्लेटफॉर्म के गैप में फंसने से मौत

मुंबई के दादर स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई. महिला शौचालय का उपयोग करने के लिए रुकी हुई ट्रेन में चढ़ी थीं, लेकिन ट्रेन चलते ही घबराकर उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंस गईं. गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है.

(Photo: Representational)
मुंबई के दादर स्टेशन पर एक 58 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई. 27 नवंबर की दोपहर महिला एक रुकी हुई एक्सप्रेस ट्रेन में शौचालय का उपयोग करने के लिए चढ़ी थीं. ट्रेन जैसे ही चलना शुरू हुई, घबराहट में उतरने की कोशिश करते हुए उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में फंस गईं.

शौचालय ढूंढते हुए ट्रेन में चढ़ी थीं महिला
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला प्लेटफॉर्म पर शौचालय न ढूंढ पाने के कारण ट्रेन में गई थीं. उसी दौरान ट्रेन अचानक चल पड़ी. उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद था, लेकिन स्थिति इतनी अचानक हुई कि महिला खुद को संभाल नहीं पाईं.

यात्रियों ने बचाने की कोशिश की
स्थानीय ट्रेन के यात्रियों ने घटना को देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़े. उन्होंने महिला को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन्हें गंभीर चोटें लग चुकी थीं. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को नजदीकी नगर निगम अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित
अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि महिला की स्थिति बेहद गंभीर थी और उन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया. हादसे की खबर से परिवार में शोक की लहर है. महिला अपने बेटे के साथ आंध्र प्रदेश से मुंबई रिश्तेदारों से मिलने आई थीं. उनके पति लंदन में जहाज पर कुक के रूप में काम करते हैं.

पुलिस ने दर्ज किया आकस्मिक मौत का मामला
दादर पुलिस स्टेशन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इसे आकस्मिक मौत का मामला करार दिया है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है.

