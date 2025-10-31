Reels की सनक ने ली जान, वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की टक्कर से युवक की मौत

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक ने एक युवक की जान ले ली और उसके दोस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह दर्दनाक हादसा शेगांव तालुका के आलसना गांव के पास हुआ. दोनों युवक चलती ट्रेन के सामने खतरनाक अंदाज में वीडियो शूट कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.

रील बनाने के चक्कर में हुई मौत

मृतक की पहचान मोहम्मद नदीम मोहम्मद रफिक (उम्र- 28 वर्ष) के रूप में हुई है. उसका साथी, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत शेगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों युवक आलसना गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. उसी दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास वीडियो शूट करने की योजना बनाई थी. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और ट्रेन कुछ देर के लिए रोक दी गई.

स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना को 'सोशल मीडिया की लत का खतरनाक परिणाम' बताया है. उनका कहना है कि युवा आजकल बिना सोचे-समझे जान जोखिम में डालकर रील बनाने की कोशिश करते हैं. कई बार ये वीडियो वायरल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है.

Advertisement

शेगांव पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स का अंधाधुंध पीछा न करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें. इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि 'लाइक्स और व्यूज' की दौड़ में जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता.



---- समाप्त ----