'मैं पांच साल तक यहीं रहूंगा...', BJP अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर बोले फडणवीस

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) मुंबई के मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के बारे में फैसला करने की बात आएगी तो पार्टी सही समय पर सही फैसला लेगी. इसके साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी की चर्चा पर विराम लगाते हुए कहा कि पांच साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे.

बीजेपी अध्यक्ष की रेस से सीएम फडणवीस ने खुद को किया बाहर (Phpto-ITG)
बीजेपी अध्यक्ष की रेस से सीएम फडणवीस ने खुद को किया बाहर (Phpto-ITG)

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह आगे पार्टी की कमान कौन संभालेगा, यह सवाल सभी के मन में है. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई के मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाजपा में भूमिका पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और महाराष्ट्र छोड़कर कहीं नहीं जा रहे.

भाजपा अध्यक्ष के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि सही समय पर सब तय हो जाएगा, भाजपा अध्यक्ष के लिए किसी तरह का कोई पेच नहीं फंसा है. भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए नाम चलना खबरों के लिए होता है. मीडिया ने कई नाम चलाए, जिनमें कई नाम तो ऐसे थे, जिनको सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित था.

फडणवीस से उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं. आपको मालूम है कि इस पार्टी में कोई एक व्यक्ति यह तय नहीं करता कि कोई मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, नागपुर में रहे या और कहीं चला जाए. यहां एक व्यक्ति तय नहीं करता, पार्टी तय करती है. मैं ऐसा मानता हूं.'

बीजेपी जल्द सुलझा लेगी अध्यक्ष का चुनाव 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भाजपा की कार्यपद्धति को मैं जितना जानता हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये पांच साल तो मैं महाराष्ट्र में ही हूं. पांच साल बाद पार्टी जो भी निर्णय ले. इस तरह से उन्होंने अपने भाजपा अध्यक्ष बनने की चर्चा पर विराम लगा दिया.

भाजपा अध्यक्ष कब बनेगा, इस पर फडणवीस बोले, "आप इसे सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, पार्टी कर लेगी. सही समय पर सही चीजें हो जाएँगी. सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, कोई समस्या है नहीं, अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा." हालांकि, उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि भाजपा का जो भी अध्यक्ष बनेगा, वह संघ की विचारधारा को मानने वाला होगा.

संघ नहीं करता बीजेपी में हस्ताक्षेप

फडणवीस ने कहा, "देखिए, नाम चलना वगैरह ख़बरों के लिए होता है. हमने भी इतने नाम सुन लिए और उनमें से कई नाम ऐसे भी थे कि हमें भरोसा नहीं हुआ कि मीडिया ऐसे भी नाम चला सकता है. मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा में एक पद्धति है और परमपूज्य सरसंघचालक जी ने जो जवाब दिया, उसका अर्थ यह है कि यह निर्णय संघ नहीं करता, भाजपा करती है. वह कहना चाहते थे कि संघ की निर्णय पद्धति अलग है और भाजपा की अपनी निर्णय पद्धति अलग है. भाजपा अपनी निर्णय पद्धति के अनुसार इसका निर्णय करेगी."

बीजेपी में आए हैं तो संघ से जुड़ जाएंगे

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष का चुनाव करने वाली कमेटी का मैं सदस्य नहीं हूं. इसलिए मैं कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता. मैं भाजपा में टिकट वितरण करने वाली संसदीय कमेटी में हूँ, उसके बारे में बोल सकता हूं. भाजपा अध्यक्ष कौन बनेगा और कब चुनाव होगा, इसके बारे में नहीं. उन्होंने कहा कि भाजपा का जो अध्यक्ष बनेगा, वह संघ के विचारों का ही बनेगा. संघ के विचारों के ही सब अध्यक्ष बने हैं.

संघ के हस्तक्षेप के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि राजनीति और सत्ता नीति ऐसी होती है कि समय-समय पर याद दिलाना पड़ता है कि हम किस मूल्यों के लिए राजनीति में आए हैं. साथ ही कहा कि भाजपा में बहुत सारे लोग हैं, जिनका संघ से ताल्लुक़ नहीं रहा. अब वे भाजपा में आए हैं, वे भाजपा के विचारों से जुड़ गए हैं और संघ के विचारों से भी जुड़ जाएंगे. संघ और भाजपा के विचार अलग-अलग नहीं हैं. दोनों ही राष्ट्र को प्रथम मानते हैं.

---- समाप्त ----
