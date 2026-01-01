scorecardresearch
 
ठाणे में नए साल पर बड़ी कार्रवाई, 638 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

ठाणे क्राइम ब्रांच ने 638 किलो गांजा के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 2.04 करोड़ रुपये आंकी गई है. आरोपी ओडिशा और आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र में गांजा सप्लाई करता था. उसे NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 3 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

638 किलोग्राम गांजा बरामद (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 638 किलोग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2.04 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार्रवाई 30 दिसंबर को गुप्त सूचना के आधार पर खारेगांव टोल नाका के पास की गई.

कार से 638 किलो गांजा बरामद

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) अमर सिंह जाधव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 36 साल के चिन्ना टैगुर लक्ष्मण नायक के रूप में हुई है, जो तेलंगाना के मेहबूबनगर जिले का रहने वाला है. आरोपी एक कार के जरिए भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर रहा था, तभी प्रॉपर्टी सेल की टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया.

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी की कार से 638 किलोग्राम गांजा बरामद किया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करता था. पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं.

ओडिशा–आंध्र से महाराष्ट्र तक फैला तस्करी नेटवर्क

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अदालत में पेश किए जाने के बाद आरोपी को 3 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इस दौरान उससे नेटवर्क, सप्लाई रूट और अन्य सहयोगियों के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. ठाणे क्राइम ब्रांच को हाल के दिनों में ड्रग्स के खिलाफ कई अहम सफलताएं मिली हैं. इस ताजा कार्रवाई से तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन-किन स्थानों पर पहुंचाया जाना था.
 

