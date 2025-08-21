scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई में भूत भगाने के नाम पर महिला से किया रेप, परेशानियों से मुक्ति के लिए पहुंची थी तांत्रिक के पास

मुंबई के सांताक्रूज में एक कथित बाबा ने 32 वर्षीय महिला से 'बुरी आत्माओं से मुक्ति' के बहाने तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान दुष्कर्म किया. पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही महिला को धोखे का एहसास होने पर उसने पुलिस से शिकायत की. आरोपी पर BNS व अंधविश्वास निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

Advertisement
X
तांत्रिक पर महिला से रेप का आरोप (Photo: Representional Image)
तांत्रिक पर महिला से रेप का आरोप (Photo: Representional Image)

महाराष्ट्र में मुंबई से एक चौंकाने वाले मामले सामने आया है. यहां सांताक्रूज पुलिस ने एक तांत्रिक को 32 साल की एक महिला के साथ कथित तौर दुष्कर्म किया. आरोपी ने 'बुरी आत्माओं से मुक्ति' के लिए अनुष्ठान करने के बहाने महिला को बुलाया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपी की पहचान 45 साल के अब्दुल राशिद के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक पारिवारिक समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही पीड़िता, राशिद से मदद मांगने आई थी. ऐसे में उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए, आरोपी ने उसे यकीन दिलाया कि उस पर भूत सवार है और वह उसे तथाकथित बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान कर सकता है.

अगस्त की शुरुआत में राशिद ने महिला को इन अनुष्ठानों के लिए मिलने बुलाया. उसी दौरान उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. शुरुआत में, महिला को लगा कि यह कृत्य 'उपचार' का हिस्सा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने नजदीकी सांताक्रूज़ पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

सम्बंधित ख़बरें

Man arrested by police
8 साल की बच्ची से रेप और हत्या, बोरे में छिपाई लाश... फिर परिजनों संग खोजबीन करता रहा आरोपी 
मुंबई से लेकर गोवा तक..इस साल इन 5 शहरों में देखें सबसे भव्य गणेशोत्सव 
Passengers stranded in Mumbai Monorail, rescued after hours.
मुंबई की मोनोरेल में फंसे यात्री, रेस्क्यू करके निकाले गए 582 लोग 
thackeray brothers
मुंबई मेट्रो: ठाकरे बंधुओं को बेस्ट चुनाव में लगा झटका! खाता भी नहीं खुला 
mumbai Richest ganesh mandal
मुंबई का सबसे अमीर गणेश मंडल, 474 करोड़ की बीमा पॉलिसी कराकर बनाया रिकॉर्ड 

महिला के बयान के आधार पर, पुलिस ने राशिद के खिलाफ BNS की धारा 64, 64(2) के तहत मामला दर्ज किया और महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय,दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू निवारण एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013 (अंधविश्वास निवारण अधिनियम) के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement