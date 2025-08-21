मुंबई में भूत भगाने के नाम पर महिला से किया रेप, परेशानियों से मुक्ति के लिए पहुंची थी तांत्रिक के पास

महाराष्ट्र में मुंबई से एक चौंकाने वाले मामले सामने आया है. यहां सांताक्रूज पुलिस ने एक तांत्रिक को 32 साल की एक महिला के साथ कथित तौर दुष्कर्म किया. आरोपी ने 'बुरी आत्माओं से मुक्ति' के लिए अनुष्ठान करने के बहाने महिला को बुलाया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपी की पहचान 45 साल के अब्दुल राशिद के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक पारिवारिक समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही पीड़िता, राशिद से मदद मांगने आई थी. ऐसे में उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए, आरोपी ने उसे यकीन दिलाया कि उस पर भूत सवार है और वह उसे तथाकथित बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान कर सकता है.

अगस्त की शुरुआत में राशिद ने महिला को इन अनुष्ठानों के लिए मिलने बुलाया. उसी दौरान उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. शुरुआत में, महिला को लगा कि यह कृत्य 'उपचार' का हिस्सा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने नजदीकी सांताक्रूज़ पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

महिला के बयान के आधार पर, पुलिस ने राशिद के खिलाफ BNS की धारा 64, 64(2) के तहत मामला दर्ज किया और महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय,दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू निवारण एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013 (अंधविश्वास निवारण अधिनियम) के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया.

