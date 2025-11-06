रेलवे स्टेशन के पीले बोर्ड के नीचे पेशाब करने का वीडियो वायरल, परेशान होकर युवक ने कुएं में कूदकर दी जान

छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के पीले बोर्ड के नीचे पेशाब करते हुए वायरल हुए वीडियो ने एक युवक की जान ले ली. जालना जिले के परतूर तालुका के ठोकमल तांडा गांव का रहने वाला महेश आडे ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली.

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो युवक रेलवे स्टेशन के बोर्ड के नीचे पेशाब करते दिखे थे. इन दोनों में से एक महेश आडे था. बताया जाता है कि उस समय दोनों युवक नशे की हालत में थे. किसी ने उनका वीडियो बना लिया और उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया.

युवक ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी

वीडियो वायरल होने के बाद महेश और उसके दोस्त ने अपनी गलती मानते हुए एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी. लेकिन इसके बावजूद वह वीडियो बार-बार शेयर होता रहा. कुछ अकाउंट्स ने तो वीडियो के साथ महेश का पता और फोन नंबर भी डाल दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इसके बाद महेश को लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आने लगे. परेशान होकर उसने अपने परिवार और दोस्तों से कहा था कि वह अब यह सब नहीं सह सकता. आखिरकार उसने अपने गांव के पास ही कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद उसके परिजनों ने मांग की है कि वीडियो वायरल करने और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल आष्टी पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है और जांच जारी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----