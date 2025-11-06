scorecardresearch
 

Feedback

रेलवे स्टेशन के पीले बोर्ड के नीचे पेशाब करने का वीडियो वायरल, परेशान होकर युवक ने कुएं में कूदकर दी जान

छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के पीले बोर्ड के नीचे पेशाब करते हुए वीडियो वायरल होने वाले युवक महेश आडे ने धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. माफी मांगने के बावजूद वीडियो बार-बार शेयर होता रहा. लगातार मिल रही धमकियों और अपमान से टूटकर उसने कुएं में कूदकर जान दे दी.

Advertisement
X
युवक ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी (File Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)
युवक ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी (File Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)

छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के पीले बोर्ड के नीचे पेशाब करते हुए वायरल हुए वीडियो ने एक युवक की जान ले ली. जालना जिले के परतूर तालुका के ठोकमल तांडा गांव का रहने वाला महेश आडे ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली.

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो युवक रेलवे स्टेशन के बोर्ड के नीचे पेशाब करते दिखे थे. इन दोनों में से एक महेश आडे था. बताया जाता है कि उस समय दोनों युवक नशे की हालत में थे. किसी ने उनका वीडियो बना लिया और उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया.

युवक ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी 

सम्बंधित ख़बरें

Jhansi woman dies by suicide after falling victim to online job scam
SIR का खौफ और नाम में स्पेलिंग मिस्टेक... बंगाल में युवक ने की खुदकुशी, अबतक 7 की मौत 
महिला डॉक्टर के परिजनों ने की SIT की मांग. (File Photo: ITG)
आरोपी के घर बहस, फिर सुसाइड... क्या है लेडी डॉक्टर की खुदकुशी का सच 
सतारा में महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत पर सियासी गहमागहमी (Photo: ITG)
महाराष्ट्र: सतारा डॉक्टर खुदकुशी मामले में SIT जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग तेज 
लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में क्या बोले परिजन. (File Photo: ITG)
एमबीबीएस, एमडी और 3 लाख का कर्ज... झकझोर देगी लेडी डॉक्टर की ये कहानी 
Couple commits suicide in Visakhapatnam.
विशाखापत्तनम में दंपति ने की खुदकुशी, सात महीने की गर्भवती थी महिला 

वीडियो वायरल होने के बाद महेश और उसके दोस्त ने अपनी गलती मानते हुए एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी. लेकिन इसके बावजूद वह वीडियो बार-बार शेयर होता रहा. कुछ अकाउंट्स ने तो वीडियो के साथ महेश का पता और फोन नंबर भी डाल दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इसके बाद महेश को लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आने लगे. परेशान होकर उसने अपने परिवार और दोस्तों से कहा था कि वह अब यह सब नहीं सह सकता. आखिरकार उसने अपने गांव के पास ही कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद उसके परिजनों ने मांग की है कि वीडियो वायरल करने और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल आष्टी पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है और जांच जारी है.

Advertisement


नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement