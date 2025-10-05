'शिवाजी के अनुयायियों ने बदले शहरों के नाम, औरंगजेब के चेलों में इतनी हिम्मत कहां', बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहिल्यानगर में आयोजित सभा में कहा कि भाजपा-शिवसेना सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखा.

'औरंगजेब के अनुयायियों में इतनी हिम्मत कहां'

उन्होंने कहा कि यह काम केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी ही कर सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब के अनुयायियों में इतनी हिम्मत नहीं है. सभा में अमित शाह ने महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन के जनक पद्मश्री विट्ठलराव पाटिल को भी याद किया.

उन्होंने कहा कि विट्ठलराव पाटिल ने दुनिया का पहला सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया. उन्होंने कहा कि विट्ठलराव पाटिल की सोच से व्यापारी के बजाय किसान सीधे मुनाफे के हकदार बने, जो एक बड़ा बदलाव था.

'मोदी सरकार ने किसानों का दसियों हजार का टैक्स माफ किया'

अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का इनकम टैक्स माफ किया है. उन्होंने बताया कि पहले सेटलमेंट कानून केवल कॉर्पोरेट जगत के लिए होते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सेटलमेंट एक्ट लागू किया, और इसे रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया.

