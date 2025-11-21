महाराष्ट्र: ड्राइवर को आया हार्ट अटैक… बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, 4 की मौत, Video

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में शुक्रवार शाम फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. हादसे में चार लोगों ने मौके पर ही जान गंवा दी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ, जब शिवसेना की महिला उम्मीदवार किरण चौबे अपने ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे के साथ चुनाव प्रचार के लिए बुवा पाडा क्षेत्र जा रही थीं.

ड्राइवर को अचानक आया हार्ट अटैक

दरअसल, घटना के दौरान कार चला रहे ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे को अचानक हार्ट अटैक आ गया. हार्ट अटैक की वजह से उनका वाहन पर नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया. अनियंत्रित कार तेज रफ्तार में डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रहे 4 से 5 वाहनों से जोरदार टक्कर हो गई. यह जानकारी खुद किरण चौबे ने पुलिस को दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे में ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे, नगर परिषद के कर्मचारी चंद्रकांत अनारके, 17 वर्षीय युवक सुमित चेलानी और शैलेश जाधव की मौत हो गई. वहीं, बाइक से जा रहे कर्मचारी चंद्रकांत अनारके टक्कर की वजह से फ्लाईओवर के बीचों बीच जा गिरे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो पूरी घटना की भयावहता दिखाता है.

घायल अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का कांच तोड़कर शिवसेना उम्मीदवार किरण चौबे को बाहर निकाला. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों में अमित चौहान और अभिषेक चौहान शामिल हैं. हादसे के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और वाहनों के तकनीकी परीक्षण के साथ चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कार अचानक बेकाबू हुई और कुछ ही सेकंड में कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

