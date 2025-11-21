scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: ड्राइवर को आया हार्ट अटैक… बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, 4 की मौत, Video

महाराष्ट्र के अंबरनाथ फ्लाईओवर पर शिवसेना उम्मीदवार किरण चौबे की कार ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने से बेकाबू हो गई और कई वाहनों से टकरा गई. भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत और 4 घायल हुए. मृतकों में ड्राइवर, नगर परिषद कर्मचारी और 17 वर्षीय एक युवक शामिल हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घायलों का इलाज जारी है.

Advertisement
X
हादसे में 4 लोग घायल.(Photo: Mithileshkumar B Gupta/ITG)
हादसे में 4 लोग घायल.(Photo: Mithileshkumar B Gupta/ITG)

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में शुक्रवार शाम फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. हादसे में चार लोगों ने मौके पर ही जान गंवा दी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ, जब शिवसेना की महिला उम्मीदवार किरण चौबे अपने ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे के साथ चुनाव प्रचार के लिए बुवा पाडा क्षेत्र जा रही थीं.

ड्राइवर को अचानक आया हार्ट अटैक

दरअसल, घटना के दौरान कार चला रहे ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे को अचानक हार्ट अटैक आ गया. हार्ट अटैक की वजह से उनका वाहन पर नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया. अनियंत्रित कार तेज रफ्तार में डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रहे 4 से 5 वाहनों से जोरदार टक्कर हो गई. यह जानकारी खुद किरण चौबे ने पुलिस को दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

सम्बंधित ख़बरें

sewer
20 फीट गहरे सीवर चैंबर में गिरा 2 साल का मासूम, मां के हाथ पकड़कर जा रहा था साथ 
Deadly sword attack on youth in Amarnath Maharashtra
Video: अंबरनाथ में युवक पर तलवार से हमला CCTV में कैद 
जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: जमीनी विवाद में रिश्तेदारों ने युवक को मारी गोली... हालत गंभीर 
Old man duped
बुजुर्ग से कराया इंवेस्टमेंट, नारियल व्यापार के नाम पर कर डाली 16 लाख की ठगी 
police team at crime scene
कंधा टकराया तो छिड़ी बहस, कहासुनी के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक उठीं लपटें

हादसे में ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे, नगर परिषद के कर्मचारी चंद्रकांत अनारके, 17 वर्षीय युवक सुमित चेलानी और शैलेश जाधव की मौत हो गई. वहीं, बाइक से जा रहे कर्मचारी चंद्रकांत अनारके टक्कर की वजह से फ्लाईओवर के बीचों बीच जा गिरे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो पूरी घटना की भयावहता दिखाता है.

Advertisement

अंबरनाथ

घायल अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का कांच तोड़कर शिवसेना उम्मीदवार किरण चौबे को बाहर निकाला. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों में अमित चौहान और अभिषेक चौहान शामिल हैं. हादसे के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और वाहनों के तकनीकी परीक्षण के साथ चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

देखें वीडियो...

स्थानीय लोगों का कहना है कि कार अचानक बेकाबू हुई और कुछ ही सेकंड में कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement